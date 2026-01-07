Sci alpino: Spiaggia, Aprato, Vuillermoz e Gancia dominano a Courmayeur

Esordio, ieri, del circuito regionale Berthod Sport riservato ai Cuccioli, impegnati nello Slalom Flipper, tre manche-gara, sulla pista Le Greye di Courmayeur, e apertura dei ‘primo anno, nati nel 2015, con 196 atleti al cancelletto di partenza (66 al femminile; 126 maschietti).

Ad aggiudicarsi le tre ‘run’, organizzate dallo Sc Courmayeur MB, sono stati: Olivia Spiaggia (due volte), Filippo Aprato, Nicole Vuillermoz, Michele Gancia (due volte).

Gara #1 *

Doppietta, in campo femminile, dello Sc Crammont MB grazie a Olivia Spiaggia (29”15) e Clotilde Rosso (29”85), con terza Nicole Vuillermoz (Sc Courmayeur MB; 30”01). Al quarto posto Julie Boccadelli Real (Sc Aosta; 30”27) e, quinta, Elena Beatrice Del Bigio (Sc LA Thuile Rutor; 30”60). Nei maschietti, successo di Filippo Aprato (Sc Courmayeur MB; 28”46) seguito da Michele Gancia (Sc Crammont MB; 28”89) e da Riccardo Orso (Courma Ski Team; 28”98). Quarta posizione di Giorgio Crippa (Sc La Thuile Rutor; 29”01) e, quinta, di Alessandro Giovannini (Sc Courmayeur MB; 29”51).

Gara #2 *

S’impone Nicole Vuillermoz (Sc Courmayeur MB; 30”00) a precedere Julie Real Boccadelli (Sc Aosta; 30”18) e Matilde Merlo (Club de Ski; 30”71). Quarto e quinto posto a Leila Volpe (Sc Val d’Ayas) e Anna Volpe (Sc Aosta; 31”72). Al maschile, successo di Michele Gancia (Sc Crammont MB 28”08) davanti a Filippo Ballauri Del Conte (Sc Valgrisenche; 29”26) e a Kilian Jacquemod (Sc Courmayeur MB; 29”69). In quarta posizione Walter Ernest Harwood (29”83) e Raphael Tousco (30”04), entrambi dello Sc Gressoney MR).

Gara #3 *

Fa doppietta Olivia Spiaggia (Sc Crammont MB; 29”58) che precede Nicole Vuillermoz (Sc Courmayeur MB; 30”17) e Julie Boccadelli Real (Sc Aosta; 31”32). Quarta Leila Volpe (Sc Val d’Ayas; 31”46) e, quinte a pari merito, Matilde Merlo (Club de Ski) e Alessia Colombo (Sc Pila), entrambe accreditate del tempo di 31”67). Nella gara maschile di chiusura di giornata, si concede la doppietta Michele Gancia (Sc Crammont MB; 29”14) che ha la meglio su Filippo Sabolo (Club de Ski; 30”33) e su Filippo Ballauri Del Conte (Sc Valgrisenche; 30”36). In quarta posizione Pietro Marangon (Sc Aosta; 30”60) e, in quinta, Cesare Comes (Sc La Thuile Rutor; 30”72).