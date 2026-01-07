Sci nordico: assegnati i trofei Technos/Premium Medica

Sprint in tecnica classica, questa mattina, a Flassin di Saint-Oyen, per le categorie Giovani/Senior (circuito regionale Chenevier spa) e Allievi e Ragazzi (circuito Gros Cidac), con centoquaranta atleti impegnati nelle qualifiche contro il cronometro e, a seguire, le batterie dei quarti, semifinali e finali. Organizzata dallo Sc Fallère, nella classifica per società che metteva in palio la XXI edizione del trofeo Technos e Premium Medica, la vittoria è andata allo Sc Drink, che ha avuto la meglio sullo Sc Saint-Barthélemy e sullo Sc Amis de Verrayes.

A livello individuale nell’albo d’oro iscrivono i loro nomi Amélie Fragno, Fabio Restano, Alénie Benetti, Enea Bortolotti Barrel, Viola Bochicchio e Thierry Besenval.

Categoria Giovani/Senior * 1,2 km – Sprint tc –

Al vertice per prime due della categoria Aspiranti, Amélie Fragno (Pol. Pollein) e Martina Bisson (Cse), con terza la migliore delle Juniores, Corinne Beltrami (Sc Drink). Quarto posto, prima Senior, Giorgia Saracco (Under up); completano la batteria di finale Julie Bagnod (Team Ski Torgnon 2.0; terza Aspiranti) e Emilie Gontier (Sc Drink; seconda Junior).

In campo maschile, vittoria dello Junior Fabio Restano (Cse) a precedere il primo Aspiranti, Yannick Farinet (Sc G.S. Bernardo) e il secondo Junior, Mattia Saracco (Sc Brusson). Quarto e quinto posto ai due migliori Senior, François Viérin (Sc G.S. Bernardo) e Andrea Restano (Sc Drink), con sesto, e secondo Aspiranti, Aimé Lombardo (Sc St-Barthélemy). Settimo, a completare il podio Senior, Javier Ducret (Sc Drink); 8° e terzo gradino del podio Aspiranti, Teseo Bortolotti Barrel (Sc Amis de Verrayes); 9°, terzo Junior, Gabriele Louis Leone (Sc Amis de Verrayes).

Categoria Allievi * 1 km – Sprint tc –

A imporsi è Alénie Benetti (Sc Gran Paradiso) che, nella finale a quattro, precede la coppia dello Sc Valdigne MB, Sévérine Trento e Justine Imperial, e Cecilia Cadin (Sc St-Barthélemy). In campo maschile successo di Enea Bortolotti Barrel (Sc Amis de Verrayes) davanti a Michel Gontier (Sc Drink), Andrea Ianniello (Sc Gran Paradiso) e Joel Nicoletta (Sc St-Barthélemy).

Categoria Ragazzi * 0,8 km – Sprint tc –

Vittoria di Viola Bochicchio (Team Ski Torgnon 2.0) a precedere Ilaria Testolin (Sc Drink) e Maeylis Cortese (Team Ski Torgnon 2.0).

Nei maschi s’impone Thierry Besenval (Sc Fallère) seguito da Kilian Gallet (Sc Amis de Verrayes) e da Vittorio Peracino (Sc Valsavarenche).

Programma gare internazionali

scialpinismo

sab. 10/01/26 – c.i. sen/gio – sprint m/f san martino castrozza (tn)

dom. 11/01/26 – c.i. sen/gio – staffetta mista san martino castrozza (tn)

sci alpino

mer. 07/01/26 – cdm – sl m madonna di campiglio (ita) – 18-21, raI2*eurosport

mer. 07/01/26 – nac – gs f tremblant (can)

gio. 08/01/26 – cdm – dh f zauchensee (aut) – 11.30

gio. 08/01/26 – nac – sl f mont st. sauveur (can)

ven. 09/01/26 – cdm – dh f zauchensee (aut) – 11.30

ven. 09/01/26 – nac – sl f mont st. sauveur (can)

ven. 09/01/26 – ec – gs f sestriere (ita) – 10-12.30

ven. 09/10/26 – ec – sg m wengen (svi) – 12.30

sab. 10/01/26 – cdm – dh f zauchensee (aut)- 11.30, raI2*eurosport

sab. 10/01/26 – cdm – gs m adelboden (svi) – 10.30-13.30, raI2*eurosport

sab. 10/01/26 – ec – gs f sestriere (ita) – 10-12.30

sab. 10/01/26 – ec – sg m wengen (svi) – 12.30

dom. 11/01/26 – cdm – sg f zauchensee (aut)- 12, raI2*eurosport

dom. 11/01/26 – cdm – sl m adelboden (svi) – 10.30-13.30, raI2*eurosport

fondo

sab. 10/01/26 – cpi – ind. tc m/f forni di sopra (ud)

dom. 11/01/26 – cpi – 10 km tl * m-7,5 km tl f forni di sopra (ud)

biathlon

gio. 08/01/26 – cdm – sprint m oberhof (ger) – 14.10, eurosport

gio. 08/01/26 – ibucup – short individual m arber (ger) – 10.30

gio. 08/01/26 – ibucup – short individual f arber (ger) – 14.30

ven. 09/01/26 – cdm – sprint f oberhof (ger) – 14.25, eurosport

sab. 10/01/26 – cdm – ins. m oberhof (ger) – 12, eurosport

sab. 10/01/26 – cdm – staff. f oberhof (ger) – 14.25, eurosport

sab. 10/01/26 – ibucup – sprint m arber (ger) – 10.45

sab. 10/01/26 – ibucup – sprint f arber (ger) – 14.30

dom. 11/01/26 – c.i. u17/u19 – sprint m/f valdidentro (so)

dom. 11/01/26 – cdm – staffetta m oberhof (ger) – 11, eurosport

dom. 11/01/26 – cdm – pursuit f oberhof (ger) – 14.30, eurosport

dom. 11/01/26 – ibucup – pursuit m arber (ger) – 10.45

dom. 11/01/26 – ibucup – pursuit f arber (ger) – 13.30

dom. 11/01/26 – c.i. u17/u19 – ins. m/f valdidentro (so)

snowboard

gio. 08/01/26 – cdm – qual. ss m/f aspen (usa)

sab. 10/01/26 – cdm – ss m/f aspen (usa) – 17.30