Italia Polo Challenge a Courmayeur: definite le sfide, stasera il via ai match sulla neve

Ieri lo spettacolo della sfilata dei cavalieri nel centro di Courmayeur.

Oggi l'attesa che sale dopo i sorteggi della prima tappa di Italia Polo Challenge 2026, tenuti al Grand Hotel Royal & Golf alla presenza delle sei squadre in gara.

I team, impegnati in un girone unico, si affronteranno sul campo innevato di Entrèves in formato tre contro tre, con match in programma dalle 18.45.

La squadra di casa di Courmayeur, con Giorgio Cosentino capitano, aprirà il programma contro il team Schafhof E., affidato alla leadership della francese Emmanuelle Morandi, che insieme alla tedesca Arlett Heinemann (G.H. Royal & Golf) è una delle due capitane al femminile del torneo. Proprio Heinemann scenderà in campo con i suoi compagni contro il team Ram, che può contare sul fuoriclasse argentino Alfredo Bigatti e su Fabrizio Facello nel ruolo di capitano. A chiudere il programma sarà la sfida tra Fieracavalli, con Massimo Giambarresi a guidare la squadra, e Costa Smeralda, trascinata da Mattia Orsi.

Domani, venerdì 9 gennaio, si giocheranno invece:

Costa Smeralda – G.H. Royal e Golf

Schafhof E. – Fieracavalli

Courmayeur – Ram

Al termine delle due giornate di qualificazione, le prime due squadre in classifica accederanno alla finalissima, in programma sabato sera, mentre gli altri team si contenderanno la terza e la quinta posizione.

L’evento, organizzato da The Chukker Company con il supporto del Comune di Courmayeur, del MASAF e con il patrocinio della Federazione Italiana Sport Equestri, conferma il ruolo della località valdostana come palcoscenico di rilievo per lo sport internazionale e per il polo sulla neve.

Come sottolineato dal sindaco Roberto Rota durante la presentazione delle squadre, il polo rappresenta "una gemma capace di completare l’offerta sportiva di Courmayeur e di rafforzarne la vocazione internazionale".