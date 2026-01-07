Lo Sc Aosta conquista la Coppa Pipa Castello a Courmayeur

Si è chiuso il cerchio sulla ‘prima’ del circuito regionale Berthod Sport riservato alla categoria Cuccioli con la disputa, oggi, a pista Le Greye di Courmayeur, dello Slalom Flipper – tre manche-gara – con al cancelletto di partenza centoquaranta ‘secondo anno’, nati nel 2014.

Come per il Cuccioli 1 – che si sono presentati in duecento al via della loro prova -, ieri, la gara è stata organizzata dallo Sc Courmayeur MB, che per la classifica per società metteva in palio la coppa Pipa Castello, trofeo vinto dallo Sc Aosta, a precedere lo Sc Crammont MB e lo stesso sodalizio organizzatore. A livello individuale in archivio i sigilli di Giada Ferrari, Thibaud Mosso, Carlotta Nex (due volte), Alexis Borbey e Ascanio Goldoni.

Gara #1 *

Vittoria di Giada Ferrari (Sc La Thuile Rutor; 27”42) davanti a Sara Sanlorenzo (Sc Crammont MB; 27”54) e a Carlotta Nex (Sc Aosta; 27”58). Al quarto posto Caterina Bandecchi (Sc La Thuile Rutor; 28”26) e, al quinto, Maria Vittoria Assereto (Sc Crammont MB; 28”29). Nei maschietti s’impone Thibaud Mosso (Sc Aosta; 25”86) davanti a Vittorio Pene Vidari (Sc Courmayeur MB; 25”88) e al compagno di sodalizio Robert Gheorghe Vaida (Sc Aosta; 26”08). Quarto Pietro Campedelli (Sc Courmayeur MB; 26”31) e, quinti exequo, Alexis Borbey (Sc Aosta) e Francesco Eugenio Fioruzzi (Sc Courmayeur MB; 26”31).

Gara #2 *

È Carlotta Nex (Sc Aosta; 27”05) a precedere Anna Di Fresco (Sc Crammont MB; 27”387) e la compagna di club Vittoria Brunet (Sc Aosta; 27”78). Al quarto posto Federica Saltarelli (Club de Ski; 27”82) e, quinta, Maria Vittoria Assereto (SC Crammont MB; 27”92). Al maschile, doppietta dello Sc Aosta grazie a Alexis Borbey (28”37) e Thibaud Mosso (28”68), con terzo gradino del podio a Vittorio Pene Vidari (Sc Courmayeur MB; 28”82). Quarta posizione per Robert Gheorghe Vaida (Sc Aosta; 29”00) e, in quinta, Pietro Campedelli (Sc Courmayeur MB; 29”53).

Gara #3 *

Si concede il bis Carlotta Nex (Sc Aosta; 26”68) davanti al duo dello Sc Crammont MB: Anna Di Fresco (27”53) e Maria Vittoria Assereto (28”24). Quarto posto per Anna Velussi (Sc Azzurri del Cervino; 28”36) e quinto a Federica Saltarelli (Club de Ski; 28”46). Chiusura di giornata della competizione maschile e successo di Ascanio Goldoni (Monterosa Academy; 26”66) seguito da Robert Gheorghe Vaida (Sc Aosta; 26”68) e dal duo dello Sc Courmayeur MB, Vittorio Pene Vidari (27”42) e Pietro Campedelli (27”61), con quinto, ancora per lo Sc Aosta, Thibaud Mosso (27”69)