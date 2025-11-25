Atletica: 93ª Cinque Mulini - San Vittore Olona

Certamente. Ecco il testo formattato con il grassetto per evidenziare i nomi degli atleti, i piazzamenti significativi e le categorie/distanze.

Domenica 23 novembre è andata in scena la 93ª edizione della Cinque Mulini World Athletics Cross Country, la super classica di cross di San Vittore Olona. Ottimi risultati per i valdostani in gara in tutte le categorie.

1° posto per Rodica Sorici (1986, I Grifoni - Rappr. GDF) nella gara master femminile sia della classifica generale, sia della classifica di categoria SF35. L’altea de I grifoni ha conclusi i 4,2km di gara in 15’27". Roberta Cuneaz (1972, Atl. Sandro Calvesi) è 10ª assoluta e argento della categoria SF50 in 17’01" e Laura Savant Levra (1989, APD Pont-Saint-Martin) è 16a assoluta in 18’05", tempo che le è valso il 2o posto nella categoria SF35.

Nel cross internazionale assoluto (8,2 km) ottimo posizionamento per Lorenzo Brunier (1996, GP. Parco Alpi Apuane) che in 23’56" chiude al 12o posto, 9° italiano. 38° posto per Leon Martinet (2005, GP. Parco Alpi Apuane) in 25’17", seguito da Diego Yon (2003, Atl. Pont Donnas) 50° in 25’42", Loic Proment (2004, GP. Parco Alpi Apuane) 52° in 25’53", Niccolò Giovanetto (2001, Atl. Pont Donnas) 73° in 26’50" e Jean Pierre Vallet (2002, GP. Parco Alpi Apuane) 93° in 31’27". Nella categoria cadetti sul percorso da 2km, top 10 per Christophe Vierin (2010, Atl. Sandro Calvesi) che conclude al 9° posto in 6’47". Armin Blanc (2010, Atl. Sandro Calvesi) è 25° in 7’10". Al femminile 50° posto per Cecilia Lazzarin (2010, Atl. Pont Donnas) in 8’42", 84° posto per Annachiara Rolfini (2010, Atl. Pont Donnas) in 9’19" e 89° posto per Eva Zoppo Ronzero (2011, Atl. Pont Donnas) in 9’23".

Tra le allieve Allieve (4,2km), 87° posto per Sara D’Aprile (2008, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 18’08".

Nella categoria Master Maschile SM35-50 (6,2km) Alfonso Bracco (1978, APD Pont-Saint-Martin) in 22’07" si prende la 28ª posizione.

Sulla sua gara Lorenzo Brunier commenta: Per me prestazione agrodolce. Percorso davvero tecnico, molto stretto. Son partito leggermente male, un filo dietro ed è stata dura perché col fango di oggi non si riusciva mai a spingere mai, nemmeno per mezzo centimetro. Purtroppo per la maglia azzurra sono rimandato a giudizio il prossimo week end a Trieste.

