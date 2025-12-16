Marcello Zorzini 154° alla "6 miglia di Natale" di Torino

Domenica 14 dicembre si è svolta a Torino la "6 miglia di Natale", una gara podistica che ha visto la partecipazione di numerosi atleti. Tra questi, si è distinto Marcello Zorzini (classe 1973), portacolori dell'ASD Inrun, che ha ottenuto un piazzamento di rilievo.

Zorzini ha concluso la competizione, che si snodava su un percorso di circa 9,6 chilometri (equivalenti a 6 miglia), classificandosi al 154° posto assoluto. La sua performance cronometrica è stata registrata ufficialmente in 46 minuti e 23 secondi.

L'atleta ha dimostrato una buona condizione fisica, mantenendo un ritmo costante per tutta la durata della corsa e contribuendo con il suo risultato alla presenza dell'ASD Inrun nella classifica finale dell'evento.

Seguiranno le classifiche complete della manifestazione.

Classifica