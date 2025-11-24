Valdostani in bella evidenza al Cx di San Francesco al Campo (TO)

Seconda prova dell’Smp Master Cross, domenica 23 novembre, a San Francesco al Campo (Torino), nell’edizione 2025 del Turin, gara nazionale di Ciclocross, che ha segnato la prima uscita stagionale – e anche con la nuova maglia dell’Ef Education–Easypost – di Filippo Agostinacchio, subito a podio; in mattinata, con la medaglia di bronzo ai recenti Europei, Michel Careri, primo di categoria, e Matilde Anselmi, Aurora Lecca e Corrado Cottin (primo di categoria) che conquistano un piazzamento sul podio.

Negli Open, fallisce di soli 3”4 il gradino più alto del podio di Filippo Agostinacchio (Ef Education – Easypost), secondo sul traguardo in 54’17”, alle spalle di Gioele Bertolini (Alé Colnago; 54’13”), con terzo il francese Navarro Quentin (54’48”).

Negli Juniores Donne s’impone Sara Peruta (Alé Colnago; 37’31”); 15° Annie Vevey (Vc Courmayeur MB; 43’42”). Nei maschi, successo di Filippo Cingolani (Team Cingolani; 33’42”); 8° Pietro Mantasia (Alfredo Binda; 34’07”); 49° Mathias Consoli (Vc Courmayeur MB; 40’34”).

Negli Allievi Donne, seconda assoluta e prima ‘secondo anno’, Matilde Anselmi (Cx Devo Accademy; 25’35”) che cede per meno di 10” alla ‘primo anno’ Irene Righetto (Team Velociraptors; 25’26”), con terza Matilde Carretta (Mosole; 25’44”). In 16° posizione Nicole Vevey (Vc Courmayeur MB; 27’26”); 26° Mélanie Bosonin (Cicli Fiorin Cycling Team; 29’19”); 29° Siria Valenti (Gs Lupi; 30’16”). Nei ‘secondo anno’ maschile, vince con divario Michel Careri (Cx Devo Accademy; 31’31”) sul compagno di squadra Matteo Jacopo Gualtieri (Cx Devo Accademy; 31’44”) e a Alessio Borile (Dp66; 31’55”); al 24° posto Raphael Tremblan (Gs Lupi; 34’37”). Nei ‘primo anno’ vittoria di Luca Ferro (Bustese Olonia; 32’34”). Al 19° posto Claudio Fianco (Orange Bike Team; 36’02”); 34° Federico Bruzzo (Gs Lupi; 38’57”).

Negli Esordienti Donne secondo anno, piazza d’onore di Aurora Lecca (Gs Lupi; 26’58”) nella gara vinta da Giorgia Vottero (Cx Devo accademy; 26’31”), con terzo posto di Vittoria Bondi (Beltrami Tsa; 27’17”). Al maschile, successo di Thomas Vitaloni (a favore del Ciclismo; 32’21”). In 30° posizione Nathan Evolandro (Gs Lupi; 36’41”); 35° Nicolò Salice (Gs Lupi; 37’41”); 39° Sergio Zigliani (Orange Bike Team; 38’38”); 49° Mathias Faita (Gs Lupi).

Nei Master Fascia 3, al quinto posto assoluto, primo di M7, Corrado Cottin (Team Benato; 40’22”), prova vinta dall’M6 Luigi Carrer (Fusion Bike; 38’32”).

Quinto Giro delle Regioni, ieri, a Cantoira (Torino), gara che fa registrare il doppio podio rossonero, grazie alle prestazioni di Pietro Mantasia e Corrado Cottin.

Negli Open, successo di Tommaso Cafueri (Dp66); 12° assoluto e 11° Under 23, Andrea Carbone (Ciclistica Rostese).

Negli Juniores, è secondo Pietro Mantasia (Alfredo Binda) alle spalle di Pietro Deon (Dp66), e terzo Lorenzo Scian (B-Team Cx Project).

Negli Allievi Donne vince la ‘primo anno’ Irene Righetto (Team Velociraptors), e 14° assoluta, 9° ‘primo anno’, Siria Valenti (Gs Lupi Valle d’Aosta). Al maschile ‘secondo anno’, s’impone Matteo Jacopo Gualtieri (Cx Devo Accademy); 12° Raphael Tremblan (Gs Lupi).

Negli Esordienti Donne secondo anno è quarta Aurora Lecca (Gs Lupi) nella gara vinta da Giorgia Vottero (Cx Devo Accademy) che precede Aurora Cerame (Dp66) e Melissa Plaino (Jam’s Bike). In campo maschile, gradino alto del podio a Thomas Vitaloni (a favore del Ciclismo). In 20° posizione Nicolò Salice (Gs Lupi); 25° Sergio Zigliani (Orange Bike Team); 27° Mathias Faita (Gs Lupi).

Nei Master Fascia 3, è secondo assoluto e 1° M7 Corrado Cottin (Team Benato) preceduto dall’M6 Remo Bardelli (Spilla Team), con terzo, secondo M6, Luigi Ghiaroni (Spilla Team)