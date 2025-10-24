 / CICLISMO

CICLISMO | 24 ottobre 2025, 14:41

Il Premio Panathlon 2025 “Renato Godioz” al ciclista Filippo Agostinacchio

Il premio sarà consegnato giovedì 30 ottobre ad Aosta

Il Premio Panathlon 2025 “Renato Godioz” al ciclista Filippo Agostinacchio

Il ciclista Filippo Agostinacchio è il vincitore del Premio Panathlon 2025, intitolato alla memoria del giornalista “Renato Godioz”. Aostano, 23 anni, all’ultimo anno nella categoria Under 23, Filippo ha eccelso nelle competizioni di ciclismo e di ciclo cross dimostrando, altresì, qualità umane di rispetto delle regole e degli avversari.

Il Premio Panathlon 2025 sarà consegnato a Filippo da parte del Presidente del Panathlon Club du Val d’Aoste giovedì sera 30 ottobre alle 18.30, nella conferenza della BCCV di Aosta , alla presenza del Presidente della Federciclismo Valle d’Aosta, Mirco Voyat.

Filippo, ciclista Under del team Continentale Biesse Carrera, è il primo ciclista valdostano ad aver vinto una tappa del Giro Next Gen, il Giro d’Italia Under 23. Nel 2025 è diventato anche il primo valdostano ad aver vinto una tappa nel Giro ciclistico Valle d’Aosta Mont Blanc in sessantun edizioni e ad aver indossato la Maglia Gialla di leader della classifica generale.

Ha vinto, insieme al fratello Mattia, il Campionato Europeo di Ciclocross nella Staffetta mista e la medaglia d’Argento nella prova individuale Under 23.

Sempre al Giro Valle d’Aosta, in occasione della seconda tappa, a seguito dell’incidente mortale occorso al ciclista ligure Samuele Privitera, e in virtù del ruolo di leader della classifica generale, si è fatto portavoce delle esigenze dei colleghi nei confronti degli uomini del Comitato organizzatore, dimostrando doti di sensibilità caratteriale e guidando il Gruppo alla decisione di riprendere la corsa dopo la neutralizzazione della prima parte della tappa.
 

Ufficio stampa

Agostinacchio succede a Marco Camandona, la Guida Alpina e alpinista vincitore del Premio nel 2024.

red/spr

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore