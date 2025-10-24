Il Premio Panathlon 2025 “Renato Godioz” al ciclista Filippo Agostinacchio

Il ciclista Filippo Agostinacchio è il vincitore del Premio Panathlon 2025, intitolato alla memoria del giornalista “Renato Godioz”. Aostano, 23 anni, all’ultimo anno nella categoria Under 23, Filippo ha eccelso nelle competizioni di ciclismo e di ciclo cross dimostrando, altresì, qualità umane di rispetto delle regole e degli avversari.

Il Premio Panathlon 2025 sarà consegnato a Filippo da parte del Presidente del Panathlon Club du Val d’Aoste giovedì sera 30 ottobre alle 18.30, nella conferenza della BCCV di Aosta , alla presenza del Presidente della Federciclismo Valle d’Aosta, Mirco Voyat.

Filippo, ciclista Under del team Continentale Biesse Carrera, è il primo ciclista valdostano ad aver vinto una tappa del Giro Next Gen, il Giro d’Italia Under 23. Nel 2025 è diventato anche il primo valdostano ad aver vinto una tappa nel Giro ciclistico Valle d’Aosta Mont Blanc in sessantun edizioni e ad aver indossato la Maglia Gialla di leader della classifica generale.

Ha vinto, insieme al fratello Mattia, il Campionato Europeo di Ciclocross nella Staffetta mista e la medaglia d’Argento nella prova individuale Under 23.

Sempre al Giro Valle d’Aosta, in occasione della seconda tappa, a seguito dell’incidente mortale occorso al ciclista ligure Samuele Privitera, e in virtù del ruolo di leader della classifica generale, si è fatto portavoce delle esigenze dei colleghi nei confronti degli uomini del Comitato organizzatore, dimostrando doti di sensibilità caratteriale e guidando il Gruppo alla decisione di riprendere la corsa dopo la neutralizzazione della prima parte della tappa.



Agostinacchio succede a Marco Camandona, la Guida Alpina e alpinista vincitore del Premio nel 2024.