Mattia Agostinacchio grande protagonista a Sutrio (UD)

Quarta tappa del Giro delle Regioni di Ciclocross, ieri, allo Zoncolan/Sutrio (Udine) e grande prestazione di Mattia Agostinacchio, secondo assoluto e primo Under 23, che cede soltanto all’Elite Filippo Fontana.

A quota 1300 metri del Monte Zoncolan va in scena una bella gara Open, che ha visto al via i migliori specialisti italiani. A imporsi, con il crono di 56’05”, è Filippo Fontana (Cs Carabinieri; già campione italiani 2024) che precede di 16” l’iridato Juniores e primo Under 23, Mattia Agostinacchio (Ef Education Easypost; 56’21”) e il campione del Mondo U23 2024 e tricolore di categoria, Stefano Viezzi (Alpencin Deceuninck; 56’29”), con quarto la maglia tricolore 2025 di categoria, Gioele Bertolini (Ale Colnago; 57’43”).

In campo femminile s’impone Carlotta Borello (Team Cingolani; 44’24”); in 11° posizione, 7° Under 23, Sofia Guichardaz (Sportivi del Ponte; 51’44”).