Careri primo, Anselmi terza al Giro delle Regioni Cx di Osoppo (UD)

Terza prova, domenica 12 ottobre, a Osoppo (Udine) del Giro delle Regioni di Ciclocross 2025, con Michel Careri che conquista il gradino più alto del podio e Matilde Anselmi che chiude in terza posizione.

Negli Open Donne, successo di Sara Casasola (Crelan-Corendon). Al 12° posto assoluto, settima Under 23, Sofia Guichardaz (Sportivi del Ponte). Al maschile vince Samuele Scappini (Team Cingolani); non conclude la gara Mattia Agostinacchio (Ef Education – Easypost).

Negli Juniores vittoria di Filippo Grigolini (Team Cingolani). In nona posizione Pietro Mantasia (Pol. Alfredo Binda).

Negli Allievi Donne è la ‘primo anno’ Irene Righetto (Team Velociraptors) a imporsi, con 6° assoluta, terza tra le ‘secondo anno’, Matilde Anselmi (Cx Devo Academy). Al maschile, negli Allievi 2, vittoria di Michel Careri (Cx Devo Academy), che precede Alessio Borile (Dp66 Pinarello) e Simone Antonio Pini (Ktm Spada).

Il Giro delle Regioni di Ciclocross ritorna, domenica 19, con il secondo appuntamento consecutivo in Friuli Venezia Giulia, al Monte Zoncolan (Udine). Al via, dalle 9, i Master; alle 11 e alle 11.02, gli Juniores, maschile e femminile; alle 12 e alle 13, Open e U23 femminile e maschile; alle 14.10, Esordienti secondo anno; alle 14.50, Allievi e Esodienti Donne; alle 15.30, Allievi secondo e primo anno.

Festa del Ciclismo

Consueto appuntamento, mercoledì 22 ottobre, dalle 18, nella sala conferenze della Cva spa, a Châtillon, con la Festa del Ciclismo valdostano. Nell’Auditorium della cittadina della Media Valle sfileranno tutti i protagonisti della stagione 2025: dai più piccoli del Grand PRix Giovanissimi, del Trofeo Kinder e Trofeo Coni; ai più grandicelli delle Rappresentative delle varie discipline, agli Amatori e ai più affermati campioni rossoneri, che hanno calcato i massimi palcoscenici internazionali.