Valdostani ottimi protagonisti in Coppa Piemonte di Ciclocross a Castelletto Cervo (BI)

La Coppa Piemonte di Ciclocross 2025/2026 si è aperta, oggi, nel biellese, a Castelletto Cervo, dove si registrano le buone prestazioni degli atleti valdostani, ripetutamente a podio.

Negli Open, terzo gradino del podio e secondo Under 23, Andrea Carbone (Rostese), nella gara vinta da Denny Lupato (Lupato Brothers) davanti a Diego Bonelli (Academy Giaveno; 1° U23). È terza, al femminile,a hce Nicole Vevey (Vc Courmayeur MB) alle spalle della coppia dell’Academy Giaveno: Anna Mombello e Aurora Agliano.

Negli Juniores successo di Lorenzo Favero (Rostese); 8° Mathias Consoli (Vc Courmayeur MB).

Negli Allievi secondo anno piazza d’onore per Raphael Tremblan (Gs Lupi Valle d’Aosta) alle spalle di Mattia Bonavia (Academy Giaveno), con terzo Lorenzo Tassistro (I Cinghiali Evo). Al 6° posto Joel Philippot (Gs Lupi). Negli Allievi Donne, terzo gradino del podio, prima delle ‘secondo anno’, Nicole Vevey (Vc Courmayeur MB) e prime due posizioni che vanno a Anna Mombello (Cx Devo Accademy) e Irene Ciavarini (Team Frogs).

Negli Allievi primo anno è terzo Claudio Fianco (Orange Bike Team), con vittoria che è andata a Edoardo Ducco (Academy Giaveno) davanti a Nicolò Maglietti (Cx Devo Accademy). In 6° posizione Federico Bruzzo (Gs Lupi).

Negli Esordienti secondo anno s’impone Sergio Zigliani (Orange Bike Team) che precede Filippo Biava (Leynicese) con terzo gradino del podio a Nathan Evolandro (Gs Lupi); 8° Mathias Faita (Gs Lupi).

Nei Master Fascia 2, piazza d’onore di Herik Del Degan (Cicli Lucchini) alle spalle di Alessandro Maran (MagiCuneo) e, terzo, Davide Belletti (GEmini Team).