Careri di Bronzo agli Europei di Samorin: ciclocross valdostano in festa

Una mattinata da ricordare, di quelle che profumano di futuro. A Samorin (Slovacchia), nel tempio europeo del ciclocross, il valdostano Michel Careri ha centrato una splendida medaglia di bronzo ai Campionati Continentali di categoria, confermando i progressi e la qualità del vivaio targato Cx Devo Academy.

La gara maschile Under 16 è stata un concentrato di adrenalina e tattica: podio racchiuso in soli tredici secondi, con Careri che ha chiuso in 31’54”, poco distante dal nuovo campione europeo, il belga Lars Peers, primo in 31’41”. Argento al collo del ceco Ondrej Bukovsky, in 31’47”. Per gli altri azzurri in gara, buon 10° posto per Alessio Borile (Dp66 Pinarello), giunto in 32’53”.

Molto combattuta anche la prova femminile, risolta con una volata a quattro: il titolo va alla polacca Natalia Pirog in 27’47”, davanti alla svedese Lilly Temar (27’49”) e alla slovacca Natalia Letkova (27’50”). A un soffio dal podio la svedese Elsa Widel, quarta in 27’51”.

In chiave valdostana, ottimo segnale anche da Matilde Anselmi, protagonista di una gara solida e chiusa in nona posizione, con il tempo di 28’46”, staccata di meno di un minuto dalla vincitrice. Un piazzamento che la conferma tra le giovani più interessanti del panorama internazionale.

Giornata intensa, dunque, per il ciclocross azzurro e valdostano, che torna da Samorin con una medaglia pesante e la sensazione che la strada imboccata sia quella giusta. E, inutile dirlo, Careri oggi ha fatto brillare un po’ di più il tricolore… e la Valle d’Aosta.