Ciclismo: Mattia Agostinacchio, trionfo europeo nel fango di Middelkerke

Il valdostano classe 2006 conquista il titolo di Campione d’Europa Under 23 di ciclocross al debutto internazionale. La Regione Valle d’Aosta si congratula per l’impresa di un giovane talento che porta in alto il nome della comunità valdostana

Mattia Agostinacchio

Nel fango di Middelkerke, in Belgio, è arrivata una nuova impresa azzurra firmata Mattia Agostinacchio. Il giovane valdostano, classe 2006 e portacolori della EF Education–EasyPost, ha conquistato il titolo di Campione d’Europa Under 23 di ciclocross, centrando un traguardo straordinario al suo primo anno tra i “grandi”.

Dopo gli ori conquistati da juniores agli Europei e ai Mondiali, Agostinacchio conferma la sua crescita con una gara di carattere, intelligenza e tenacia. Partito in terza fila, ha saputo rimontare con pazienza e lucidità, risalendo dalla settima posizione fino a tagliare il traguardo in solitaria tra gli applausi del pubblico belga. Alle sue spalle, l’olandese David Haverdings (+16”) e il belga Kay De Bruyckere (+20”). Dodicesimo l’altro azzurro, Stefano Viezzi.

«Non mi aspettavo di vincere al primo anno tra gli Under 23 – ha raccontato Mattia al traguardo –. Sono partito indietro, ho avuto anche un problema tecnico, ma sono riuscito a trovare il ritmo giusto. Quando ho provato l’allungo decisivo, ho capito che potevo farcela».

Il successo del giovane valdostano non è passato inosservato: la Regione Autonoma Valle d’Aosta ha espresso pubblicamente le più sentite congratulazioni.
«Rivolgiamo a Mattia le più vive e sincere congratulazioni per il grande risultato conseguito – dichiarano il Presidente Renzo Testolin e l’Assessore allo Sport Giulio Grosjacques –. Il suo impegno, la tenacia e la capacità di reagire nelle situazioni difficili sono un esempio concreto per tutti i giovani valdostani che inseguono i propri sogni sportivi. La Valle d’Aosta è orgogliosa di vedere un suo portacolori affermarsi a livello internazionale: il successo di Mattia dimostra che con passione, sacrificio e dedizione si possono raggiungere traguardi importanti».

La giornata di Middelkerke ha portato altre soddisfazioni per l’Italia: Nicole Azzetti ha conquistato il bronzo nella prova juniores femminile, alle spalle della ceca Barbora Bukovská e dell’olandese Nynke Jochems, mentre Giorgia Pellizotti ha chiuso al quarto posto. Nella categoria Donne Elite, invece, dominio olandese con la vittoria di Inge Van Der Heijden davanti a Lucinda Brand e Aniek Van Alphen. Ottimo quarto posto per l’azzurra Sara Casasola, penalizzata da un errore sulla sabbia nel penultimo giro.

Soddisfatto il presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Cordiano Dagnoni: «Due medaglie nella prima giornata sono un segnale importante. Il successo di Agostinacchio e il podio delle juniores dimostrano la solidità dei nostri programmi giovanili e la qualità del lavoro dello staff tecnico guidato da Daniele Pontoni».

