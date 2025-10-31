Dal running alla Formula E: gli sport che fanno bene all’ambiente

Lo sport si conferma un motore di cambiamento sociale e ambientale. Dalla riduzione delle emissioni all’uso efficiente delle risorse, atleti, organizzazioni ed eventi stanno ripensando il modo di allenarsi e competere, spinti da una crescente consapevolezza collettiva e dal sostegno delle tecnologie digitali.

È quanto emerge dall’infografica “ Sport eco-friendly: la sostenibilità scende in campo ”, a cura di VIVI energia, che fa una panoramica sugli sport sostenibili e a maggior impatto ambientale, analizzando in che modo il settore sta intervenendo per ridurre le emissioni.

Tra le discipline più sostenibili si distinguono camminata, corsa, ciclismo, yoga e canottaggio, caratterizzate da un impatto ambientale minimo e da un forte legame con la natura. Queste attività richiedono poche risorse, promuovono stili di vita attivi e rappresentano un modello accessibile di sport sostenibile.

Crescono anche gli esempi virtuosi tra gli atleti. In Italia, Federica Brignone sensibilizza contro l’inquinamento da plastica con il progetto Traiettorie Liquide; Daniele Cassioli, campione paralimpico di sci nautico, promuove la mobilità sostenibile e l’inclusione; la Nazionale di calcio ha avviato con Legambiente il progetto Foresta Azzurra per compensare le proprie emissioni. A livello internazionale, il pilota Lewis Hamilton ha investito in start-up green, il calciatore Morten Thorsby ha fondato l’ONG We Play Green e il cestista Chris Paul promuove una dieta plant-based come esempio di sostenibilità.

La classifica delle organizzazioni sportive più sostenibili del 2024 vede invece in vetta la Formula E con 85 punti su 100, seguita da Borussia Dortmund e FC Porto (80), Atlético de Madrid (78) e Real Madrid (76). Queste società integrano energie rinnovabili, governance etica e programmi sociali, dimostrando che la sostenibilità è ormai parte della strategia sportiva globale.

Anche gli sport a maggiore impatto ambientale stanno cambiando passo. Le Olimpiadi di Parigi 2024 hanno ridotto del 54,6% le emissioni rispetto a Londra 2012 grazie al 95% di impianti esistenti e al 98% di energia rinnovabile. Los Angeles 2028 punta a Olimpiadi “senza auto”, con trasporti elettrici e discipline a basso impatto.

Nel tennis, l’ATP ha lanciato il Carbon Tracker 2.0, che consente di compensare le emissioni dei viaggi dei giocatori. Roland Garros e Wimbledon promuovono energia rinnovabile, riciclo e mobilità elettrica. Nei motori, la Formula 1 ha introdotto dal 2025 materiali sostenibili e la MotoGP utilizzerà carburanti interamente green entro il 2027.

A giocare un ruolo fondamentale verso la transizione verde dello sport è l’intelligenza artificiale. Dalla gestione energetica dei grandi eventi agli algoritmi che ottimizzano l’innevamento artificiale, l’AI sta aiutando a ridurre sprechi e consumi, mostrando come la trasformazione digitale possa andare di pari passo con quella ambientale.



























Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.



