Atletica: Campionati regionali di lanci lunghi Invernali master - Casalmaggiore

A Casalmaggiore, sabato 15 e domenica 16 novembre, si sono tenuti i Campionati regionali lombardi di lanci lunghi invernali dedicati alla categoria master. A gareggiare anche due atleti dell’Atl. Sandro Calvesi.
Alvaro Miorelli (1951) vince la gara nella categoria SM70 di lancio del giavellotto 500g con la misura di 29,37m. Nel lancio del disco 1kg si è classificato al 2o posto grazie al suo 4o lancio che ha raggiunto i 29,79m.
Vittoria per Paola Rosati (1964) nel lancio del martello 2kg, categoria SF60, con la misura di 33,66m. La misura la vede al 2o posto nella classifica generale di specialità, battuta solo da Sara Granito (1982, Atl. Chiari 1964) della categoria SF40.