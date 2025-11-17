Trentunesima edizione delle 6 miglia di Piossasco

Domenica 16 novembre a Piossasco si è tenuta la 31a edizione della 6 miglia di Piossasco.

Il miglior risultato è stato quello di Rossano Pignocchino (1976, Atl. Monterosa Fogu Arnad) che con il tempo di 38’16" si è preso il 13o posto assoluto e il 1° di categoria SM45. Pignocchino è seguito in classifica da Giorgio Mangiarino (1973, Atl. Monterosa Fogu Arnad) 24° in 38’50", Andrea De Alessandri (1966, Polisportiva Sant’Orso Aosta) 136° in 46’13" e da Egidio Marquis (1943, Atl. Monterosa Fogu Arnad) 236° con il tempo di 56’11" (1o SM80+). Al femminile Amalia Maria Colabello (1956, APD Pont-Saint-Martin) è 267a nella classifica generale con il tempo di 1h01’44".

Classifica