Le congratulazioni a Francesca Canepa per il titolo mondiale One Hundred® Endurance Trail 200-Mile 2025

L’Assessore al Turismo, Sport e Commercio, Giulio Grosjacques, a nome del Governo regionale, esprime le più sentite congratulazioni a Francesca Canepa, che a Nova Trento, in Brasile, ha conquistato il titolo mondiale One Hundred® Endurance Trail 200-Mile 2025.

“A Francesca vanno le più vive congratulazioni per questo ennesimo successo di una carriera che non ha fine. Le sue indubbie doti di tenacia, determinazione, abnegazione e grande dedizione ne fanno una vera e propria icona di questo sport. Sempre alla ricerca di nuove sfide, nuovi stimoli, la Canepa si è ritagliata nel tempo l’immagine della guerriera in continua evoluzione e a ragione si colloca tra le più grandi interpreti della disciplina. La Valle d’Aosta è fiera di avere atleti di questo calibro e l’augurio è che Francesca possa ottenere ancora grandi soddisfazioni sui sentieri di tutto il mondo”.