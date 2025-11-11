San Benigno Canavese, successo per la "21 e 10 d'Inverno"

Domenica 9 novembre si sono tenute la 21 d’inverno e la 10 d’inverno.

Nella gara lunga 21 km, 2° posto assoluto e 1° nella categoria SF35 per Elena Cristina Masili (1989, Atl. Monterosa Fogu Arnad) che si impone con il tempo di 1h27’54". Stefano Dellerba (1985, Atl. Monterosa Fogu Arnad) chiude in 1h22’27" in 11ª posizione. Andrea De Biasio (1981, Atl. Monterosa Fogu Arnad) è 15° con il tempo di 1h24’05". Claudio Gosetti (1959, Atl. Monterosa Fogu Arnad) è 128° con il tempo di 2h05’05".

Nella gara da 10 km, Rossano Pignocchino (1976, Atl. Monterosa Fogu Arnad) è 10° e 2° di categoria SM45 con il tempo di 37’09". 16° posto e vittoria di categoria SM55 per Savino Quendoz (1968, Polisportiva Sant’Orso Aosta) che ferma il cronometro a 38’56". Christian Quendoz (1999, Polisportiva Sant’Orso Aosta) conclude in 39’07" ottenendo la 16ª posizione.

