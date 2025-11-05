Festa di corsa a Cavour: la tradizione ritorna con la "Applerun"

Sabato 1 novembre si è tenuta la 18a edizione della Applerun, gara di 10km attorno alla Rocca di Cavour.

Il miglior valdostano è stato Diego Yon (2003, Atl. Pont Donnas) che si è preso il 6° posto con il tempo di 31’14". Niccolò Giovanetto (2001, Atl. Pont Donnas) è 19° in 32’59". Davide Nicco (1987, APD Pont-Saint-Martin) è 41° con il tempo di 34’10". A seguirlo Manuel Accurso (1991, Atl. Monterosa Fogu Arnad) 57° in 34’38", Enrico Lachin (1986, Atl. Monterosa Fogu Arnad) 91° in 36’14", Samuele Chini Balla (1999, APD Pont-Saint-Martin) 106° in 36’51", Rossano Pignocchino (1976, Atl. Monterosa Fogu Arnad) 153° in 38’25", Stefano Dublanc (1984, Atl. Monterosa Fogu Arnad) 156° in 38’27", Giorgio Mangiarino (1973, Atl. Monterosa Fogu Arnad) 173° in 39’11".

Classifica