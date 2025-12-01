Trieste è stata la scena della 50a Carsolina Cross.

La gara era indicativa per la selezione della squadra per i campionati Europei di cross 2025.

Lorenzo Brunier (1996, GP Parco Alpi Apuane) si è classificato al 6o posto nella gara senior sulla distanza di 7,5km.

Brunier ha concluso la gara in 22’37", tempo che lo vede solo a 9" dal primo classificato Giovanni Gatto (1999, US Quercia Dao Conad) 1o in 22’25".

Domani l’uscita della lista dei convocati per la squadra per gli europei di cross 2025.

Sulla sua gara di oggi, Lorenzo Brunier 50a Carsolina Cross commenta: "I cross non si possono inventare: o ci si allena in maniera specifica o sono tosti perché non ti perdonano niente. Bisogna allenarsi tanto sui campi per rendere bene in campestre. Oggi avendo corso forte, appena sopra i 3 min/km ho risentito ancora della lesione che mi ha accompagnato da dopo gli italiani. Alla 5 mulini non ero al top, ma l’ho portata a casa bene. Oggi il percorso prevedeva 700m in salita e 800m in discesa, tratto che per me rappresenta un po’ una limitazione perché non riesco a spingere: infatti, mi trovavo a riprendere terreno nel tratto in salita. Nel penultimo giro mi sono portato in testa alla gara, ho scollinato per primo, ma a fine discesa sono nuovamente finito 6a e all’ultimo giro c’è stato un aumento generale del ritmo e ho chiuso in 6a posizione."

Classifica