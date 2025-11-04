Prato, una domenica da record sulla strada: il cuore della corsa batte in Toscana

Prato, domenica 2 novembre, è stata lo sfondo dei Campionati Italiani Assoluti, Promesse, Juoniores 10km su strada.

Ottimo posizionamento in top 10 per Lorenzo Brunier (1996, GP Parco Alpi Apuane) che si prende il 7° posto con il tempo di 29’09". Jean Pierre Vallet (2002, GP Parco Alpi Apuane) è 51° facendo segnare la sua miglior prestazione su strada in 30’30", 71° posto per Loic Proment (2004, GP Parco Alpi Apuane) che ha concluso i 10km in 30’59", anche lui miglior prestazione personale, portando a casa la 71a posizione. Infine, Leon Martinet (2005, GP Parco Alpi Apuane) ha chiuso in 86a posizione con il tempo di 31’09" alla sua prima 10km su strada.

Sara D’Aprile (2008, Polisportiva Sant’Orso Aosta) nel campionato su strada allieve (6km) si è classificata al 49° posto con il tempo di 25’06".

Classifica