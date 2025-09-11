Atletica: 5 laghi e 2 laghi - Ivrea

Domenica ad Ivrea si sono tenute le gare dei 5 e dei 2 laghi con distanze 24,5km (440d+) e 11,0 (200d+). I valdostani si sono distinti vincendo sia nella categoria maschile che femminile la 5 laghi.
La maschile della 5 laghi è stata vinta da Xavier Chevrier (1990, Atl. Valli Bergamasche Leffe) in 1h28’11"65. Mentre al femminile è Catherine Bertone (1972, Atl. Sandro Calvesi) a vincere in 1h48’57"95.
Altre prestazioni da segnalare nella 5 laghi sono quelle di Mikael Mongiovetto (1984, Atletica Pont Donnas) è 6o in 1h38’31" e di Evi Garbolino (1989, Atl. Sandro Calvesi) che è 4a in 1h52’52". Nella 2 laghi Simone Girodo (1999, A.P.D. Pont-Saint-Martin) è 3o in 39’55", Manuel Accurso (1991, Atletica Monterosa Fogu Arnad) 6o in 42’46". Al femminile della 2 laghi Valeria Poli (1989, A.P.D. Pont-Saint-Martin) è 2a in 47’45", Elena Gagliardi (1978, A.P.D. Pont-Saint-Martin) 6a in 55’38", Nicole Perret (1986, Atletica Cogne Aosta) 8a in 56’15".
Nella gara maschile Davide Nicco (1987, A.P.D. Pont-Saint-Martin) è 11o in 1h43’01", Juri Mafrica (1988, ASD Inrun) è 10o in 1h42’33" Erik Benedetto (1976, Atletica Monterosa Fogu Arnad) 13o in 1h44’08", Marco Betassa (1970, Atletica Monterosa Fogu Arnad) 19o in 1h46’24", Alessandro Anselmo (1993, Atletica Monterosa Fogu Arnad) 22o in 1h46’57", Enrico Lachin (1986, Atletica Monterosa Fogu Arnad) 25o in 1h48’16", 29o Mario Paonessa (1980, A.P.D. Pont-Saint-Martin) in 1h49’38", Luca Domeneghetti (1982, ASD Inrun) è 31o in in 1h50’39", Alberto Bressan (1985, Atletica Monterosa Fogu Arnad) 38o in 1h52’40", Stefano Dellerba (1985, Atletica Monterosa Fogu Arnad) 53o in 1h55’09", 60o Marco Torreano (1992, A.P.D. Pont-Saint-Martin) in 1h56’44", An- drea Vittonatto (2004, A.P.D. Pont-Saint-Martin) è 62o in 1h57’15", Martino Orlarej (1973, Atletica Monterosa Fogu Arnad) 74o in 1h59’41", Francesco Mura (1980, A.P.D. Pont-Saint-Martin) 62o in 2h01’44", Domenico Lentini (1972, A.P.D. Pont-Saint-Martin) 94o in 2h02’05", Gianfranco Verna (2001, A.P.D. Pont-Saint-Martin) 98o in 2h02’49" e Marco Enrietti (1983, A.P.D. Pont-Saint- Martin) 121o in 2h06’12". Stefano Bodo (1982, Atletica Monterosa Fogu Arnad) 140o in 2h08’45", Marco Dalbard (1972, Atletica Pont Donnas) 161o in 2h11’57" Fabio Morello (1978, Atletica Mon- terosa Fogu Arnad) 206o in 2h16’39", Frederic Negre (1972, Atletica Monterosa Fogu Arnad) 294o in 2h25’39", Edoardo Manzetta (1962, Atletica Monterosa Fogu Arnad) 317o in 2h28’50", Maurizio Pitti (1972, Atletica Pont Donnas) 344o in 2h31’37", Claudio Gianola (1978, Atletica Monterosa Fogu Arnad) 454o in 3h02’41", Piero Franciscono (1964, Atl. Sandro Calvesi) 455o in 3h02’57". e Claudio Gosetti (1959, Atletica Monterosa Fogu Arnad) 460o in 3h07’10".
Nella gara femminile Sabina Marquet (1976, Atletica Cogne Aosta) è 11a in 2h04’10", Giorgia Ganis (1987, ASD Inrun) chiude in 2h07’57" in 12a posizione, seguita da Alessandra Joly (1973, Atletica Cogne Aosta) 15a in 2h08’56". Elena Cristina Masili (1989, Atletica Monterosa Fogu Arnad) è 10a in 2h03’10", Katia Billia (1987, A.P.D. Pont-Saint-Martin) ha concluso la gara in 2h13’17" in 194a posizione, Laura Ricci (1981, Atl. Sandro Calvesi) 71a in 2h38’54", Annalisa De Biasio (1987, Atl. Sandro Calvesi) 82a in 2h43’03", Carola Tirassa (1975, Atl. Sandro Calvesi) 97a in 2h50’43", Paola Giuseppina Mila (1966) 119a in 3h02’58".
Nella 2 laghi maschile Lorenzo Guidolin (1992, A.P.D. Pont-Saint-Martin) 12o in 45’59", Stefano Condio (1996, A.S. Atl. Strambino) 15o in 48’09", Gino Cugnach (1976, Atletica Sandro Calvesi) 23o in 49’53", Marcello Zorzini (1973, ASD Inrun) 52o in 55’51", Rosario Caratozzolo (1986, Atletica Podistica Bairese) 80o in 1h01’49" e Simone Plat (1988, ASD Inrun) 89o in 1h00’07".
Mentre al femminile Alice Cassol (1995, Atletica Monterosa Fogu Arnad) 12a in 58’29", Chiara Buttaboni (1988, ASD Inrun) 49a in 1h11’50", Alessia Nicosia (1990, Atletica Sandro Calvesi) 51a in 1h12’14", Ilaria Cochelli (1979, Atletica Sandro Calvesi) 73a in 1h20’20" e Patrizia Busca (1969, Atletica Sandro Calvesi) 74a in 1h20’20".