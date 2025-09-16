Atletica: Mennea Day - Donnas

Domenica 14 settembre sul campo Crestella di Donnas è andato in scena il meeting "Mennea Day".

Assoluti Successo per Eleonora Foudraz (2001, Atl. Sandro Calvesi) che ha corso in 24"09 con vento di poco fuori dai limiti (+2.3), 2a Jessy Osaya Ifa Uwadiae (2004, Atl. Alessandria) in 25"38 e 3a Camilla Barbieri (2009, Cus Pro Patria Milano) con 25"55. Al maschile la vittoria va a Riccardo Bagaini (2000, G.S. Paralimpico Difesa) in 22"67, 2o Nicolò De Matteo (2005, Atl. Cento Torri Pavia) in 22"74 e 3o Matteo Margarini (2002, G.S. Ermenegildo Zegna) in 22"75. Tra i valdostani il miglior posizionamento l’ha ottenuto Maurizio Pascale (1994, Atl. Sandro Calvesi) che chiude 4o in 2292, seguito da Emilien Ronc (2009, Atl. Pont Donnas) 5o con 2364 e da Mattia Berlier (2006, Atl. Cogne Aosta) in 2374 in 7a posizione.

Francesco Efeosa Crotti (2007, Cus Pro Patria Milano) vince la gara di salto triplo con la misura di 15,35 m, 2o Federico Cafasso (2006, Atl. Pont Donnas) con 14,42 m e 3o Brayan Talom Tagne (2009, Cus Pro Patria Milano) con 13,54 m. Veronica Crida (2001, Atl. Brescia 1950) vince la gara femminile saltando a 12,31 m.

1o posto per Carlotta Giovanetto (2009, Atl. Pont Donnas) sui 300Hs in 44"48, 2a Maria Costanza Moroni (1969, G.S. Ermenegildo Zegna) in 49"06. Al maschile vittoria di Marco Lan- teri (2006, Atl. Cogne Aosta) in 44"93, 2o Nathan Martinet (2007, Atl. Sandro Calvesi) in 45"65.

Nella gara del miglio vince Edoardo Rosa Clot (2002, U.S. La Salle Giaveno) in 5’11"51, 2o Gia- como Suquet (2009, A.P.D. Pont-Saint-Martin) con 5’21"49.

Jade Porceillon (2008, Atl. Pont Donnas) con la misura di 1,55 m vince la gara di salto in alto donne, 2a Martina Saroglia (2009, Atl. Cogne Aosta) a 1,40 m e 3a Ivana Ferrio (1970, Atl. Canavesana) con 1,35 m.

Nella gara di lancio del giavellotto allievi maschile (700g) vince Filippo Lingeri (2009, Atl. Pont Donnas) con 33,17 m, nella categoria Juniores (800g) il 1o posto è di Marco Lanteri (2006, Atl. Cogne Aosta) con 34,54 m. Al femminile (600g) vittoria per Alice Lingeri (2007, Atl. Pont Don- nas) con 22,97 m.

Cadetti Vittoria di Simone Minelli (2010, Accademia Melegnano) sugli 80m con 9"49, davanti a Jacopo Panzeri (2011, Atl. Gessate) in 9"54 e a Matteo Ruggeri (2010, Accademia Melegnano) che chiude in 9"66. Tra le cadette è Natalia Olchowik (2011, Pol. Circolo Giovanile Bresso) in 10"13, 2a Clotilde Allegri (2010, Vittorio Alfieri Asti) in 10"25 e 3a Sofia Musso (2010, Atl. Mondovì Acqua S. Bernardo) in 10"51. Al maschile i primi tre valdostani sono Federico Gaggioli (2010, Atl. Cogne Aosta) 7o in 10"24, Ares Solovyov (2011, Atl. Sandro Calvesi) 8o in 10"58 e da Etienne Cornaz (2011, Atl. Pont Donnas) 9o in 10"78, al femminile Eleonora Dellio (2011, Atl. Cogne Aosta) sesta in 10"86, Emma Cornacchia (2011, Atl. Cogne Aosta) 9a in 11"13 e Alicia Layla Fanheiro (2010, Atl. Cogne Aosta) 10a in 11"16.

Sui 2000m, 1o posto per Giorgio Debernardi (2011, Atl. Cogne Aosta) in 7’22"49, argento per Tommaso Lenti (2010, Atl. Cogne Aosta) 2o in 7’22"53, mentre completa il podio Davide Mau- rice Cretaz (2011, Atl. Pont Donnas) in 7’51"60. Al femminile a imporsi è Cecilia Lazzarin (2010, Atl. Pont Donnas) in 7’21"28, 2a Annachiara Rolfini (2010, Atl. Pont Donnas) in 7’52"06 e 3a Fabienne Rosset (2011, Atl. Saint-Christophe) in 9’15"53.

Nella gara dei 300hs cadette Cecilia Balbo (2010, Atl. Mondovì Acqua S. Bernardo) è 1a in 48"67, davanti a Carola Rosazza Buro (2010, Atl. Sandro Calvesi) in 53"63 e a Abigail Martinet (2010, Atl. Sandro Calvesi) in 53"93.

Eleonora Dellio (2011, Atl. Cogne Aosta) con 9,89 m vince la gara di salto triplo, 2a Alicia Layla Fanheiro (2010, Atl. Cogne Aosta) con 9,73 m e 3a Ludovica Lingeri (2011, Atl. Pont Donnas) con 9,52 m.

Nella gara di salto in alto l’oro è andato a Lorenzo Marino (2010, Atl. Mondovì Acqua S. Ber- nardo) con la misura di 1,78 m, 2o Filippo Petrini (2010, Atl. Mondovì Acqua S. Bernardo) con 1,66 m e 3o Leonardo Febbraio (2010, Vittorio Alfieri Asti) con 1,62 m. Tra i valdostani 5o posto parimerito a 1,53 m per Federico Gaggioli (2010, Atl. Cogne Aosta) e Mohamed Alaa Saib (2010, Atl. Cogne Aosta). Etienne Cornaz (2011, Atl. Pont Donnas) è 8o con 1,50 m.

Nel lancio del disco cadetti (1,5Kg) 1o posto per Leonardo Febbraio (2010, Vittorio Alfieri Asti) con 33,22 m, 2o Diego Zanna (2011, Vittorio Alfieri Asti) con 29,45 m e 3o Dario Fachin (2010, Vittorio Alfieri Asti) con 27,64 m. Nel disco cadette (1Kg) vittoria netta di Benedetta Comba (2010, G.S. Atletica Rivoli) con 33,96 m, 2o posto per Francesca Bertoni (2010, Safatletica) a 26,11 m e 3a Alessia Colosimo (2010, Atl. Pont Donnas) con 24,59 m. Oltre alla 3a posizione di Colosimo, al femminile, 7o posto per Margot Pitet (2010, Atl. Pont Donnas) con 15,40 m e 8o per Noemi Chapel (2011, Atl. Cogne Aosta) con 11,34 m. Al maschile 4o, 5o e 6o posto per i valdostani Yannick Cavani (2010, Atl. Cogne Aosta) con 24,33 m, Ares Solovyov (2011, Atl. Sandro Calvesi) con 17,72 m e Davide Maurice Cretaz (2011, Atl. Pont Donnas) con 12,25 m.

Ragazzi Successo nella gara dei 60m per Samuele Ghiardi (2012, A.S. Atl. Strambino) che chiude in 8"24, alle sue spalle Andrea Fiocchini (2012, Atl. Sandro Calvesi) in 8"41 e completa il podio Matteo Debernardi (2012, Atl. Cogne Aosta) con 9"07. Al femminile la vittoria va a Ilaria Testolin (2012, Atl. Cogne Aosta) in 8"73, 2o posto per Martina Sapia (2012, Atl. Cogne Aosta) in 8"89 e a chiudere il podio è Tabara Nala Diakhate (2013, Atl. Sandro Calvesi) in 9"09.

Sui 1000m ragazze Ilaria Testolin (2012, Atl. Cogne Aosta) si impone in 3’34"49, 2a Elsa Van Houten (2013, Atl. Pont Donnas) con 3’40"38 e 3a Linda Zoe Boldrini (2013, Atl. Pont Donnas) in 3’40"52. Al maschile vince Matteo Donato (2012, A.P.D. Pont-Saint-Martin) che chiude in 3’17"69, 2o posto per Alexis Chapellu (2012, Atl. Sandro Calvesi) con 3’19"19 e 3a posizione per Ian Ruffino (2012, A.P.D. Pont-Saint-Martin) in 3’20"59.

Classifica