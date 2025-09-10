Atletica: XX° Gomitolo di Lana - Biella

Sabato 6 settembre si è tenuto sulla nuova pista di Biella il 20o Meeting Gomitolo di Lana. A partecipare diversi atleti valdostani delle categorie assolute e giovanili.
Risultati Assoluti Vittoria per Matilde Abelli (2008, Atl. Cogne Aosta) sui 200m corsi in 25"38 battendo la 2a classificata Letizia Rossi (2008, Futuratletica Piemonte) di più di 1" (26"77). 10o posto per Alice Lingeri (2007, Atl. Pont Donnas) in 29"91. Nella gara maschile Filippo Perrenchio (2009, Atl. Pont Donnas) è 18o in 25"67.
Federico Cafasso (2006, Atl. Pont Donnas) vince la gara di salto in lungo con la misura di 14,04m andando per la prima volta sopra i 14m e allungando il proprio primato di quasi 40cm.
Medaglia d’argento per Jade Porceillon (2008, Atl. Pont Donnas) nel salto in alto con la misura di 1,55m.
Sui 100m femminili Miriam Colosimo (2009, Atl. Pont Donnas) è 9a in 14"10.
Risultati Ragazzi e Cadetti Nei 1000m cadette 6o posto per Abigail Martinet (2010, Atl. San- dro Calvesi) con il nuovo primato personale di 3’22"23, 7o posto per Annachiara Rolfini (2010, Atl. Pont Donnas) in 3’22"86, 11a posizione per Cecilia Lazzarin (2010, Atl. Pont Donnas) in 3’27"80 e 16o posto per Eva Zoppo Ronzero (2011, Atl. Pont Donnas) in 3’44"27.
Sugli 80m Etienne Cornaz (2011, Atl. Pont Donnas) ha corso in 11"19 classificandosi in 19a posizione. Nella gara femminile Margot Pitet (2010, Atl. Pont Donnas) ha concluso al 18o posto in 12"87.
Nella gara di salto in lungo femminile Eva Zoppo Ronzero (2011, Atl. Pont Donnas) si è classificata all’11o posto con la misura di 4,11m, Margot Pitet (2010, Atl. Pont Donnas) è 17a con 3,69m. Nella gara maschile 14o posto per Etienne Cornaz (2011, Atl. Pont Donnas) con la misura di 4,57m.