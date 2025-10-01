Emilie Polo ai piedi del podio ai Tricolore di San Pietro al Natisone (UD)

Si ferma ai piedi del podio, distante una quindicina di secondi, la prestazione di Emilie Polo, domenica 28 settembre, nei Campionati italiani di Enduro di San Pietro al Natisone (Udine).

La maglia tricolore, 58° assoluta, è sulla spalle di Nadine Ellecosta (Abetone Gravity; 25’19”) che nella classifica femminile precede la compagna di sodalizio Clarissa Carzolio (26’37”; 93°) e Silvia Penzo (FederClubTrieste; 26’44”; 97°). Quarta, 102° assoluta, Emilie Polo (Team Fristads Merida Ixs; 27’00”) e, quinta, Camilla Martinet (Cicli Lucchini; 28’10”; 122°).

Al maschile, fa doppietta l’Abetone Gravity grazie aTommaso Francardo (21’32”).

Strada

Più di cinquecento Amatori, domenica 28 settembre, sulle strade della Riviera ligure per la classica GranFondo Internazionale Alassio (Savona), corsa su Strada di 101 km, con un dislivello positivo di 2mila metri, e Alain Seletto ancora grande protagonista.

La vittoria è andata, in 2h 33’16”, a Alberto Nardin (Team Bco Bike). In 16° posizione assoluta, 1° Veterani 2, Alain Seletto (Rodman Team; 2h 39’54”); 45°, 3° Gentleman 2, Amos

Rosazza Buro (Sanetti Sport; 2h 47’07”); 50° Erik Rosaire (Gs Godioz; 2h 47’17”; 5° Vet1); 93° Guido Besenval (Team Benato; 2h 54’229”; 10° Gen1); 107° Christian Vallet (Gs Aquile; 2h 55’22”; 13° Vet1); 209° Diego Marana (Team Benato; 3h 09’50”; 11° Super Gentleman); 397° Andrea Baldi (Gs Godioz; 3h 40’10”; 45° Sen2).

Pista

Campionati italiani Juniores su Pista, dal 7 al 9 ottobre, al velodromo Paolo Pilone, a Noto (Siracusa), kermesse che vedrà impegnato Kristian Blanc (Ciclistica Trevigliese).