Atletica: La Thuile - Petosan 2025

Domenica si è tenuto la 9a edizione della La Thuile-Petosan. La gara era valida come 3a ed ultima prova del circuito up&down per l’assegnazione dei titoli regionali junior, promesse/assoluti e master di corsa in montagna. La gara si è articolata sulla distanza di 7,2km con dislivello di 656 D+.



La gara assoluta maschile è stata vinta Matteo Siletto (1996, Poli Dil Bairese) che ha concluso in 40’21", 2o posto della classifica maschile per Niccolò Biazzetti (2001, Atl. Canavesana) in 41’27" e 3o posto per Mathieu Cretier (2006, APD Pont-Saint-Martin) in 42’21". Cretier è il 1o dei val- dostani, seguito da Arturo Rosaire (1993, Poli Sant’Orso Aosta) in 43’03" e 3o Giorgio Ioppolo (1982, Poli Sant’Orso Aosta) in 43’30". Per le donne la vittoria e prima posizione dei valdostani va a Federica Barailler (1987, APD Pont-Saint-Martin) in 49’18", 2o posto, 2a delle valdostane, per Valeria Poli (APD Pont-Saint-Martin) che ha corso in 51’27", 3o posto e 3a valdostana è Alessandra Joly (1973, Atl. Cogne Aosta) in 55’34".



Giorgio Ioppolo è il primo della categoria master A, seguito da Fabrizio Blanc (1987, APD Pont- Saint-Martin) in 45’50" e da Didier Bieller (1982, I Grifoni - Rapp. GdF) in 47’09". Al femminile la vittoria va a Federica Barailler, 2o posto per Valeria Poli e 3o posto per Daniela Marchi (1982, Poli Sant’Orso Aosta) in 56’13".



Diego Merivot (1973, Poli Sant’Orso Aosta) vince nella categoria Master B correndo in 49’08", 2o posto per Fabrizio Chaberge (1973, Poli Sant’Orso Aosta) in 49’54" e medaglia di bronzo per Andrea Sulis (1978, Maratoneti Genovesi) in 52’00". Il terzo 3o dei valdostani è Michel Breuvè (1975, Poli Sant’Orso Aosta) in 58’06". Al femminile primo posto per Alessandra Joly, seguita da Caterina Delfino (1966, Poli Sant’Orso Aosta) in 59’08" e 3o posto per Monica Dayne (1972, ASC Lo Contrebandjè) in 1h00’48", esclusa dalla corsa per il titolo regionale FIDAL.



Nella categoria Master C la vittoria va ad Ettore Champretavy (1961, Atl. Monterosa Fogu Ar- nad) in 48’06", 2o posto per Savino Quendoz (1968, Poli Sant’Orso Aosta) in 50’26", 3o posto per Mauro Vierin (1969, Poli Sant’Orso Aosta) in 51’30".

Roberto Nirta (1960, Poli Sant’Orso Aosta) vince nella categoria master D in 56’02", 2o posto per Livio Verthuy Amato (1951, APD Pont-Saint-Martin) in 1h03’57" e 3o posto per Alberto Stizia (1959, Poli Sant’Orso Aosta) in 1h05’17".

