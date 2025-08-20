Asta in Piazza: colpo di scena, arriva il francese Valentin Lavillenie

L’edizione 2025 di “Asta in Piazza” si arricchisce di un protagonista d’eccezione. A pochi giorni dalla competizione internazionale di salto con l’asta, in programma sabato 23 agosto in Piazza Chanoux ad Aosta, il campo gara accoglie l’iscrizione di un nome che farà brillare la competizione: Valentin Lavillenie.

Francese, 34 anni, residente a Tolone, Lavillenie vanta un palmarès di livello assoluto: argento agli Europei indoor di Torun 2021, sesto posto ai Mondiali di Doha 2019, quarto ai Mondiali indoor di Belgrado 2022. Con un personal best di 5m85 e un season best di 5m63, è uno dei saltatori più solidi del panorama internazionale. Non solo: è il fratello minore di Renaud Lavillenie, ex primatista mondiale, con cui condivide il DNA e il carisma di una famiglia entrata nella storia dell’atletica.

La sua partecipazione non era inizialmente prevista. «Negli ultimi giorni – raccontano gli organizzatori – siamo stati letteralmente sommersi dalle richieste di atleti e manager che volevano un posto in gara. Abbiamo scelto di accogliere la candidatura di Valentin perché rappresenta una figura di spicco del circuito internazionale, animato dal desiderio di regalare al pubblico di Aosta una prestazione da ricordare».

Con il suo ingresso, la gara maschile, che apre la serata alle 19:30, promette scintille: dal talento azzurro Simone Bertelli, in caccia della qualificazione mondiale, agli statunitensi Carson Waters e Kobe Babin, passando per il croato Geronimo Seric e i giovani italiani Leonardo Scalon e Gabriele Belardi, la pedana di Piazza Chanoux diventa teatro di una sfida di altissimo livello tecnico e agonistico.

Non meno spettacolare sarà la gara femminile, con la brasiliana Juliana De Menis Campos (PB 4,76), olimpica a Rio 2016, e l’ucraina Maryna Kylypko (PB 4,70), finalista olimpica a Tokyo. Agguerrito il gruppo delle azzurre: Maria Roberta Gherca, Great Nnachi, Sonia Malavisi, Francesca Semeraro e Giada Pozzato. Un mix di esperienza, talento e gioventù che renderà la sfida ancora più entusiasmante.

Appuntamento sabato 23 agosto, dalle ore 19:30: Aosta si prepara a vivere una serata di grande sport, spettacolo e passione, con l’arrivo di un nuovo protagonista che porta ancora più prestigio all’evento.