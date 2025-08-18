Impresa “52-2000”: Nicola e Gazzetto conquistano 52 cime biellesi FOTO e VIDEO Mauro Benedetti per newsbiella.it

Partiti giovedì 14 agosto alle 3:58 dalle Piane di Coggiola, in provincia di Biella, il 16 agosto alle 12,30 i giovani runner biellesi Francesco Nicola e Gabriele Gazzetto, hanno portato a termine la loro impresa, "52-2000", 52 cime sopra i 2.000 metri delle Alpi Biellesi. Gabriele Gazzetto e Francesco Nicola sono arrivati al Rifugio Alpe Pianetti a Graglia.

Un'iniziativa unica durante, la quale i due giovani si sono messi a dura prova e hanno fatto conoscere la montagna biellese in tutta la sua bellezza. Durante il percorso, non sempre facile, non sono pochi gli amici che hanno portati a Francesco e a Gabriele la propria vicinanza.

Dopo un Ferragosto rovente, che li ha messi a dura prova (con tratti del percorso affrontati senz’acqua), oggi alle 5:30 del mattino i due runner sono ripartiti dal Rifugio Rosazza, per portare a termina un progetto coraggioso e visionario, che ha sicuramente acceso i riflettori su una porzione straordinaria delle nostre montagne.