Ciclismo: Pietro Mantasia fa suo il memorial Alverà a Pergine

Allievi secondo anno

Successo con margine di Pietro Mantasia (59’31”), che precede di 44”1 e 1’51”3 rispettivamente Pietro Marchi (Mtb Aquile; 1h 00’22”) e Nicolò Preto Martini (Hellas Monteforte; 1h 01’22”). In 14ª posizione Christian Faita (1h 15’23”).

Esordienti primo anno

Vittoria di Leonardo Sbabo (32’29”); 26° Mathias Faita (40’02”).

MountainBike – Gran Prix Giovanissimi

Sesta tappa domenica 17 agosto, dalle 9, sul tracciato adiacente alla ciclabile in zona poligono, a Sarre, interamente dedicata all’Xc Eliminator. La classifica generale, a conclusione della quinta prova a Lillaz di Cogne, vede sempre al comando il Gs Lupi Valle d’Aosta con 2388 punti, seguito dall’Orange Bike Team a quota 1734 e dal Cs Lys con 884 punti.

MountainBike – Coppa del Mondo Xc Eliminator

Si è conclusa domenica 10 agosto, con una caduta dopo trenta secondi del Time Trial, l’avventura turca a Sakarya di Gaia Tormena, nel quarto appuntamento della Coppa del Mondo di Xc Eliminator. Una scivolata in un passaggio tecnico ha causato contusioni al polso destro e alla caviglia sinistra.

Pur qualificata con il dodicesimo crono, Gaia Tormena, per precauzione, non ha preso il via alla batteria dei quarti di finale. La prova turca è stata vinta dalla tedesca Marion Fromberger, anche capoclassifica della generale con 420 punti; la valdostana, con una sola gara all’attivo, è 6ª con 132 punti.