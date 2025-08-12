Atletica: Meeting internazionale di Sestriere

Domenica 10 agosto si è tenuto il 2° meeting internazionale di Sestriere, facente parte del circuito High Speed League 2025. A partecipare all’evento anche 3 valdostani.
Emilien Ronc (2009, Atl. Pont Donnas) è 35° sui 200m con il tempo di 24”30
Jade Porceillon (2008, Atl. Pont Donnas) è 9ª in 13”21 sui 100m, mentre sui 200m è 6ª in 27”75.
Emilie Cretaz (2009, Atl. Pont Donnas) è 7ª sui 200m in 28”69 e 12ª sui 100m in 13”54.
Risultati: https://www.fidal.it/risultati/2025/COD12891/Risultati/IndexRisultatiPerGara.html