Atletica: High Speed League - Donnas

Domenica 22 giugno, il campo Crestella di Donnas ha ospitato la 2a tappa dellHigh Speed League, appuntamento ormai fisso nel calendario primaverile. Il programma ha previsto le gare di velocità per le categorie assolute (100m, 200m, 400m, 100hs e 110hs), oltre alle competizioni riservate agli allievi e alle prove di lanci e salti. Numerosi atleti di spicco sono scesi in pista, regalando al pubblico prestazioni di alto livello.

I Risultati delle gare

Sui 100m vittoria per Tommaso Fornesi (2000, Toscana Atl. Jolly) che ha corso in finale in 10"37 con vento sopra il limite (+2.5), 2o posto per Tommaso Alessio Baresi (2002, CUS Pro Patria Milano) in 10"42 e bronzo per Filippo Paganelli (2003, Atl. 85 Faenza) in 10"48. Al femminile è Rachele Torchio (2005, Atl. Mondovi’-Acqua S.Bernardo) a vincere con 11"49 con vento al limite del regolare (+2.0). Argento per Chiara Melon (1999, G.S. Fiamme Azzurre) in 11"53 e bronzo per Chiara Goffi (2004, Atl. Chiari 1964 Lib.) in 11"56.

Sui 110Hs vittoria per Thomas Algeri (2005, Atl. Reggio ASD) in 14"82. 2o posto per Giacomo Antonio Vota (2005, Sisport SSD) con 15"56, seguito da Simone Enotarpi (2005, Maurina Olio Carli) in 15"61. Nella gara ha dominato Chiara Minotti (2004, Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) in 13"58. Alle sue spalle Silvia Taini (1994, U.S. Quercia DAO Conad) ha chiuso in 14"31, mentre il 3o posto è andato a Giulia Piazzi (2000, CUS Pro Patria Milano) con 14"61. Tra le Allieve, successo netto per Carlotta Giovanetto (2009, Atl. Pont Donnas) vince con il tempo di 14"06 e vento regolare migliorandosi di più di un decimo e avvicinandosi al muro dei 14" e facendo il minimo per i campionati italiani allievi. 2o posto per Valeria Lo Voi (2009, Battaglio CUS Torino) in 14"52, seguita da Emma Conti (2009, Atl. Pinerolo) con 15"09. Tra gli Allievi, Gabriel Grancitelli (2009, Atl. Pinerolo) si è imposto con un buon 14"52. Al 2o posto Jacopo China Bino (2008, Atl. Sandro Calvesi) in 15"00 va al personale ventoso con una lieve bava di vento di troppo (+2.2) alle spalle, mentre al 3o posto si è classificato Edoardo Lingeri (2009, Atl. Pont Donnas) con 15"38.

Nei 200 metri maschili assoluti a vincere è stato Arnaldo Romero Crespo (2000, Giovani Atleti Bari 1969) in 20"61, unico a scendere sotto il muro dei 21". 2o posto per Paolo Messina (2002, G.A. Fiamme Gialle) in 21"11, mentre sul terzo gradino del podio è salito Emanuele Perra (2005, Atl. Riccardi Milano 1946) con il tempo di 21"36. Nella gara femminile, vittoria per Chiara Melon (1999, GS Fiamme Azzurre), che ha tagliato il traguardo in 23"93 con vento regolare. Alle sue spalle Chiara Goffi (2004, Atl. Chiari 1964 Libertas) si è classificata 2a in 24"11, mentre la 3a classificata è stata Rachele Torchio (2005, Atl. MondovìAcqua S. Bernardo) in 24"19.

Matteo Ragusa (2005, Atl. Cento Torri Pavia) ha vinto nei 400m maschili con il tempo di 49"11. 2o posto per Fabio Balatti (1996, Atl. Lecco-Colombo Costruzioni) con 49"77, mentre al 3o poto si è classificato Francesco Spoltore (2000, Unione Atl. Abruzzo) con un tempo di 50"37. Nei 400 metri femminili ha cinto Tania Ozioma Okoli (2007, Safatletica Piemonte ASD) fermando il cronometro a 1’01"17. 2o posto per Giada Martino (2005, Atl. Prato) con 1’02"26, mentre bronzo per Eleonora Donato (2008, Battaglio CUS Torino) che ha chiuso in 1’03"33.

Gara di alto livello nel lancio del Disco. Al maschile sfida tra alcuni dei top 10 delle graduatorie 2025.Alessio Mannucci(1998, Aereonautica Militare) mette un punto fermo alla gara nel secondo

lancio portando la misura di 62,76m. 2o posto per Enrico Saccomano (2001, Aereonautica Milita- re) che infila al secondo tentativo un 58,95m che non riesce a migliorare successivamente. 3o posto per Danilo D’Alessandro (1999, Athletic Club 96 Alperia) con la misura di 54,65m. Nel Lancio del Disco femminile si è imposta Stefania Strumillo (1989, GS Fiamme Azzurre) con un lancio da 52,77m. 2a posizione per Diletta Fortuna (2001, CS Carabinieri Sez. Atl.) con 50,94m, mentre al 3o posto si è classificata Giada Borin (2005, Svizzera) con la misura di 49,85m. Nella gara allievi (1.5Kg) lancio vincente per Mario Victor Bernardinello (2008, Atl.Vicentina) con 53,91m, argen- to per Antonio Maria Fortuna (2008, Atl.Vicentina) con 51,47 e 3o posto per Mattia Bresciani (2009, Asd GAO Oleggio) con 48,72m.

Nella gara di Salto in Lungo a vincere è stato Dejan Travar (2003, GS Ermenegildo Zegna) con la misura di 6,78m. A seguirlo Martin Cazzavacca (2004, Atl. Bergamo 1959, Oriocenter) con 6,39m e Giorgio Mario Colombo (1998, Atl. Arconate) con 6,13m. Al femminile ha conquistato la vittoria Chiara Sala (1999, GS Ermenegildo Zegna) con un salto da 6,13m. Alle sue spalle si è piazzata Camilla Grandi (1999, Forti e Liberi Monza 1878 ASD) con la misura di 5,99m, mentre il 3o posto è andato a Milica Travar (2000, GS Ermenegildo Zegna) con 5,82m.

I Risultati dei Valdostani

Nella gara femminile dei 200m la migliore valdostana è stata Matilde Abelli (2008, Atl. Cogne Aosta) 7a in 24"66 facendo registrare il nuovo primato personale ritoccando il 24"93 ottenuto que- st’anno a Cairate. Oltre a migliorarsi, Abelli ha abbassato il record regionale di categoria portandolo via a Marina Fey che aveva corso sempre a Donnas in 24"81 nel giugno 1990. Chiara Graziano (2009, Atl. Cogne Aosta) è 54a in 28"25 e 64a Elisabetta Berlier (2009, Atl. Cogne Aosta) con un tempo di 30"23. Al maschili, 60o posto assoluto per Maurizio Pascale (1994, Atl. Sandro Calvesi), che ha chiuso la gara in 23"09 sfiorando il muro dei 22". Subito dietro, in 65a posizione, Andrea Carrozzino (2006, Atl. Cogne Aosta) con il tempo di 23"35. Andrea Micheletto (2009, Atl. Pont Donnas) è 101o con il crono di 26"26.

Carlotta Giovanetto (2009, Atl. Pont Donnas) vince con il tempo di 14"06 sui 100Hs, al maschile podio per Jacopo China Bino (2008, Atl. Sandro Calvesi) in 15"00 e Edoardo Lingeri (2009, Atl. Pont Donnas) in 15"38.

100m con vento fuori scala per gli assoluti: Maurizio Pascale (1994, Atl. Sandro Calvesi) è 65o con il tempo di 11"03 con vento +3.7 (PB ventoso), 123o posto per Daniel Bosonin (2005, Atl. Pont Donnas) con 11"59 e +2.9 (PB ventoso), 132o Emilien Ronc (2009, Atl. Pont Donnas) von il tempo di 11"70 e vento nella norma e 149o posto per Filippo Lingeri (2009, Atl. Pont Donnas) con 12"06 anche lui con vento troppo forte (+2.6, PB Ventoso). Nella gara femminile Alice Lingeri (2007, Atl. Pont Donnas) vola con +4 di vento alle spalle in 13"48 (PB ventoso) prendendosi la 63a posizione.

Sui 400m il miglior valdostano è stato Emilien Ronc (2009, Atl. Pont Donnas) che ha chiuso 13o in 53"23. Matteo Pagliarin (2007, Atl. Cogne Aosta) è 17o in 54"29, seguito dal compagno di squadra Gabriele Mappelli (2009, Atl. Cogne Aosta) che ha fermato il cronometro a 54"67 prendendosi il 17o posto. Marco Lanteri (2006, Atl. Cogne Aosta) ha chiuso al 22o posto in 55"83

e Filippo Perrenchio (2009, Atl. Pont Donnas) è 14o in 58"03.

Nella gara di salto in lungo il migliore è stato Samuel Zilio (2007, Atl. Cogne Aosta) 4o saltando a 5,96m andando a segnare il proprio record personale ventoso (+3.4). Giacomo Suquet (2009, APD Pont-Saint-Martin) è 5o con 5,66m anche lui personale ventoso (+4.3). Filippo Lingeri (2009, Atl. Pont Donnas) è 8o con la misura di 5,11m (+2.5 vento). Alice Lingeri (2007, Atl. Pont Donnas) è la migliore nel salto in lungo al femminile con la misura di 5,03m,Ludovica Costa(2008, Atl. Cogne Aosta) è 14a con la misura di 4,67m, Eleonora Zoja (2008, Atl. Cogne Aosta) si piazza in 18a posizione con la misura di 4,18m, infine, Ndeye Maty Thiam (2008, Atl. Cogne Aosta) è 20a con 3,57m.

Il Biathlon Cadetti/e

Nel duathlon Cadetti/e Lorenzo Mascherpa (2010, CUS Torino) vince sia gli 80m con 8"93 che i 150m piani in 16"56. Alle sue spalle si piazza Diego Ficarra (2010, Atletico Borgo Panigale), 2o in entrambe le prove: 8"97 sugli 80m e 16"67 nei 150. Terzi posti per Emilio Arata (2011, Riccardi Milano) con 9"18 sugli 80m e Alessandro Ponti (2010, Safatletica) con 17"63 nei 150. Tra le Cadette, Natalia Olchowik (2011, Circolo Giovanile Bresso) si aggiudica entrambe le distanze con 10"03 negli 80m e 18"83 sui 150. A completare il podio sia nella prima che nella seconda gara sono Guendalina De Luca (2010, Riccardi Academy) e Angelica Perra (2010, Tespeinse Quartu), con tempi di 10"15 e 19"31 per De Luca, e 10"30 e 19"37 per Perra.

Per i valdostani Francesca Ticchio (2010, Atl. Pont Donnas) è stata la più veloce negli 80 metri, con il tempo di 11"09, chiudendo in 14a posizione assoluta. Abigail Martinet (2010, Atl. Sandro Calvesi) 21a in 11"48 negli 80m e 18a nei 150m con 21"62. Ludovica Lingeri (2011, Atl. Pont Donnas) è 24a sugli 80m 11"57 e 21a in 21"81 sui 150m, mentre Martina Diemoz (2011, Atl. Pont Donnas) 25a in 11"60 sugli 80 e 22a sui 150m in 22"11. Tra i Cadetti, doppia top ten per Armin Blanc (2010, Atl. Sandro Calvesi), 8o negli 80m con 10"05 e 4o nei 150m con un ottimo 17"78. Tobia Boldrini (2010, Atl. Sandro Calvesi) è 9o negli 80m in 10"08 e 7o nei 150m in 18"36, e per Alessandro Bertucci (2011, Atl. Pont Donnas), 12o in entrambe le distanze con 10"57 negli 80m e 19"03 nei 150m.

Dichiarazioni

Sulla sua prestazione Maurizio Pascale commenta: "Gara andata benissimo, ho cambiato imposta- zione di corsa da qualche settimana e sta dando i suoi frutti. Speravo nella prima prestazione sotto gli 11" o su un altro PB con vento regolare, ma sono comunque soddisfatto." Aggiunge, parlando della manifestazione: "Ormai la tappa del HSL di Donnas é una delle gare più ricercate dai velocisti, per la pista performante e il vento quasi sempre a favore del rettilineo e talvolta regolare. In genera- le è una bella manifestazione, una di quelle da mettere sempre sul calendario delle gare del velocista."

Matilde Abelli dopo il record regionale sui 200: "La manifestazione è organizzata molto bene e c’è molta gente che ha partecipato oggi. La mia gara sui 200m è andata molto bene, ci voleva una gara così. Mi sono sentita molto bene, sono riuscita ad azzeccare la gara, ho corso frequente e con

il giusto ritmo e sono molto felice."

Carlotta Giovanetto fresca del PB sui 100Hs: "Sono molto soddisfatta della mia gara perché avendo preparato solo più i 400Hs non mi aspettavo un PB sui 100Hs, ma passando gli ostacoli mi sono sentita sempre in spinta e radente! Questa tappa rispetto agli anni scorsi l’ho trovata molto migliorata, con più persone a partecipare e anche molti atleti di alto livello. Inoltre, la ga- ra della nike, nonostante non labbia fatta, mi è sembrata divertente originale ma anche competitiva."

Classifica