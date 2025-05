La pioggia frena il torneo, ma i giovani golfisti valdostani brillano a Stresa

È stata ancora una volta la pioggia a fare da protagonista nel fine settimana del golf giovanile nazionale. A Stresa, sul verde del Golf des Iles Borromées, il maltempo ha costretto gli organizzatori a ridurre il torneo da 36 a 18 buche. Ma tra un colpo e l’altro, sotto un cielo per una volta clemente nella giornata di sabato, i giovani talenti valdostani non hanno mancato l’occasione per mettersi in mostra.

Il migliore tra loro è stato Emanuele Giachino, 18 anni, portacolori del Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses, che ha chiuso la prima — e unica — giornata con uno splendido terzo posto. Sul percorso asciutto, con temperature ideali, Giachino ha completato il giro in 73 colpi, un risultato che conferma la sua solidità e crescita continua. Peccato solo per il doppio bogey alla buca 18, che gli è costato il secondo gradino del podio. Una piccola amarezza in una prova comunque molto positiva.

La vittoria è andata al favorito di casa, Matteo Coppini, autore di un formidabile 67, mentre il secondo posto è stato conquistato da Leonardo Russo (Golf Pragelato), che ha chiuso anch’egli a 73 ma con un miglior parziale nelle ultime buche.

Nonostante qualche difficoltà, Mathias Sciocchetti Bois, reduce da due successi consecutivi, ha comunque strappato un 17° posto con un giro da 78 colpi (+6). Un risultato leggermente sotto tono rispetto alle sue recenti performance, ma che conferma la sua presenza costante tra i migliori.

Solido anche Federico Subet (Golf Aosta Brissogne), 19° con 79 colpi (+7), in un gruppo affollato di concorrenti. Più indietro, ma sempre presenti e combattivi, Federico Muzi Falconi (28° con 81 colpi), Julian Faccini (44° con 86) e Alessandro Subet (52° con 91), tutti capaci di rappresentare con impegno e passione i circoli valdostani.

Il golf giovanile valdostano si conferma così in salute, con una generazione di ragazzi che continua a portare alto il nome della regione anche fuori dai confini alpini. Il prossimo appuntamento è già in calendario: domenica 11 maggio il circuito Teodoro Soldati farà tappa a Mazzé, sul percorso del Golf Club Le Primule, nei pressi del lago di Candia. Tra gli iscritti, ancora i nomi di Sciocchetti Bois e Muzi Falconi, pronti a rilanciare la sfida.