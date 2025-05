GrandPrix Esordienti, Ragazzi e Cadetti: Spettacolo di Atletica al Crestella

Venerdì 25 aprile, al Crestella di Donnas, si è svolta la 2ª prova del GrandPrix Esordienti, Ragazzi e Cadetti e in programma anche gare di contorno per le categorie assolute.

La mattina è stata riservata alle categorie esordienti che si sono cimentati su tre prove.

I più piccoli, esordienti 5-8 anni, in programma hanno avuto i 40hs, lancio palla medica e 150m.

Tra le femmine un ottimo 3° posto per Gigliola Serra con 130 punti (40hs 9"56 – lancio palla medica: 3m65 - 150m: 28"40).

Tra i maschi, buon 6° posto per Tommaso Valerioti con 112 punti (40hs 8”93 – lancio palla medica: 4m10 – 150m: 27”65). A seguire 8° posto per Andre Rosset con 102 punti (40hs 9”69 – lancio palla medica: 4m75 – 150m: 30”49), 13° Elias Bitto con 82 punti (40hs 10”33 – lancio palla medica: 4m60 – 150m: 32”28), 14° Giovanni Cremaschi con 78 punti (40hs 9”38 – lancio palla medica: 3m20 – 150m: 30”36), 16° Leonar Morera Giacobino con 70 punti (40hs 10”66 – lancio palla medica: 4m50 – 150m: 31”55), 18° Laurent Curtaz con 52 punti (40hs 10”51 – lancio palla medica: 3m30 – 150m: 30”82) e 19° Nigel Feder con 46 punti (40hs 10”33 – lancio palla medica: 3m40 – 150m: 34”45). 20° posto per Lore Augimeri Squillaci con 42 punti (40hs 10”50 – lancio palla medica: 3m50 – 150m: 35”23) e 22° posto per Martin Roveyaz con 24 punti (40hs 10”91 – lancio palla medica: 2m80 – 150m: 34”84).

Gli esordienti 10 anni, al maschile, si sono cimentati nei 200hs, nel salto in lungo e nel getto del peso.

Buon 9° posto per Giacomo Ferrandoz con 98 punti (200hs 38”88 – lungo: 3m17 – peso gomma 5m44), seguito da Alessio Patrizio 12° con 84 punti (200hs 42”96 – lungo: 2m95 – peso gomma 5m04), Federico Lo Manto 13° con 84 punti (200hs 39”08 – lungo: 3m42 – peso gomma 3m95) e Davide Pizzi 15° con 78 punti (200hs 40”79 – lungo: 2m81 – peso gomma 4m86).

Al femminile, per le esordienti 10 anni, le prove comprendevano invece i 200hs, il salto in alto e il vortex.

Ottimo 5° posto per Rhianna Testolin con 118 punti (200hs 37”79 – alto: 1m05 – vortex: 11m06), 8° posto per Francine Stevenin con 104 punti (200hs 38”72 – alto: 0m95 – vortex: 12m38), 13° Viola Lamastra con 80 punti (200hs 43”42 – alto: 0m95 – vortex: 10m10), 14° Julie Curtaz con 74 punti (200hs 42”33 – alto: 0m90 – vortex: 8m55) e 16° Annie Rosset con 66 punti (200hs 42”53 – alto: 0m90 – vortex: 8m35).

CLASSIFICA: https:// www.fidal.it/risultati/2025/REG39284/Index.htm

25 APRILE – GRAND PRIX RAGAZZI E CADETTI - DONNAS

Nel pomeriggio spazio al Grand Prix Ragazzi e Cadetti. Per la categoria Ragazzi, il triathlon comprendeva i 60hs, il salto in alto e il vortex, mentre per i Ragazzi il programma prevedeva 60m hs, salto in lungo e getto del peso.

Nella gara dei 60hs Ragazze, ottima prova di Ilaria Testolin che ha conquistato la 3ª posizione con il tempo di 10”62, totalizzando 800 punti. Aurora Fazari si è classificata 8ª correndo in 11”47 (674 punti), seguita da Viola Jacquin, 10ª con 11”55 e 662 punti. Martina Congedo ha chiuso 16ª in 11”89 (615 punti), poco davanti a Margherita Abelli, 17ª in 11”90 (614 punti). 19ª piazza invece per Giorgia Cuaz con 12”10 e 586 punti, mentre Cecilia Zhara Buda ha terminato 25ª in 13”89 (355 punti).

Nel salto in alto femminile, ancora protagonista Ilaria Testolin, 3ª con la misura di 1m27 e 667 punti. Giorgia Cuaz ha raggiunto la 6ª posizione grazie a un salto a 1m24 (640 punti). Buone prove anche per Martina Congedo, 13ª con 1m10 (519 punti), e Aurora Fazari, 18ª con la stessa misura e identico punteggio. A 1m05 si sono fermate Viola Jacquin e Cecilia Zhara Buda, entrambe 20ª con 477 punti. Margherita Abelli purtroppo non è riuscita a registrare una misura valida.



Nel vortex, Ilaria Testolin ha lanciato l’attrezzo a 28m26, chiudendo 7ª con 488 punti. Aurora Fazari ha raggiunto la 9ª posizione con 27m19 e 467 punti. 14ª Giorgia Cuaz grazie a un lancio di 22m80 (379 punti), mentre Viola Jacquin ha terminato 18ª con 19m78 (317 punti), seguita da Margherita Abelli, 19ª con 19m68 (315 punti). Cecilia Zhara Buda ha lanciato 17m13, terminando 22ª con 262 punti, mentre Martina Congedo ha chiuso 26ª con la misura di 10m68 e 124 punti.

Nel triathlon complessivo femminile, splendida vittoria per Ilaria Testolin che ha totalizzato 1955 punti, salendo sul gradino più alto del podio. 4ª posizione per Aurora Fazari con 1660 punti, mentre Giorgia Cuaz ha concluso 6ª con 1605 punti. 10ª Viola Jacquin con 1456 punti, 15ª Martina Congedo con 1258 punti, 17ª Cecilia Zhara Buda con 1094 punti e 19ª Margherita Abelli con 929 punti.

Anche i Ragazzi si sono messi in luce nelle prove a loro riservate. Nei 60hs Benoit Bidese ha ottenuto l’11ª posizione con il tempo di 11”80, totalizzando 455 punti. Philippe Rosaire ha chiuso 13º in 11”99 (428 punti), mentre Gabriel Patrizio si è classificato 15º con 12”42 e 368 punti.

Nel salto in lungo Benoit Bidese ha raggiunto la 14ª posizione con un salto di 3m29, che gli è valso 381 punti. Subito dietro Philippe Rosaire, 16º con la misura di 3m21 (365 punti), e Gabriel Patrizio, 20º con 3m12 e 347 punti.

Nel getto del peso da 2kg, buon 7º posto per Benoit Bidese con un lancio di 7m53 che gli ha portato 323 punti. Philippe Rosaire ha chiuso 17º con 5m35 (150 punti) e Gabriel Patrizio 21º con la misura di 4m43 (75 punti).

Nel triathlon complessivo maschile, ottima prova di Benoit Bidese che ha chiuso al 4º posto con un totale di 1159 punti. 8ª posizione per Philippe Rosaire che ha raccolto 943 punti, mentre Gabriel Patrizio ha concluso 11º con 790 punti.



Per quanto riguarda la categoria cadetti e cadette, potevano partecipare a solo 2 specialità nella giornata. Nei 100hs Cadetti, Federico Gaggioli ha chiuso 9º con 19”18 (+2.6) e 218 punti.

Sui 300 metri Cadetti, Giorgio Debernardi è arrivato 10º con 46”50 (307 punti), seguito da Tommaso Lenti, 11º con 46”88 (289 punti), Julien Becquet, 12º con 47”14 (277 punti), Alessandro Bois, 13º con 50”10 (152 punti), e Simone De Agostini, 14º con 53”68 (33 punti).

Tra le Cadette nei 300 metri, Amelia Dovina ha chiuso 16ª in 47”48 (591 punti), Alicia Layla Fanheiro 18ª con 47”81 (574 punti), Eleonora Dellio 20ª con 48”33 (547 punti), Diana Costa 22ª con 49”15 (506 punti), Martina Mancini 26ª con 50”21 (455 punti), Alaa Koussaimi 29ª con 54”67 (264 punti) e Giulia Blanc 30ª con 54”86 (257 punti).

Nel salto in lungo Cadetti, Giorgio Debernardi ha raggiunto la 20ª posizione con 4m20 (+3.5) per 309 punti. Giuseppe Trovato ha chiuso 24º con 3m91 (+3.4) e ha migliorato il primato personale, mentre Mohamed Alaa Saib ha terminato 25º con 3m87 (+2.7). Julien Becquet purtroppo non è riuscito a registrare una misura valida a causa di tre nulli.

Nel salto in lungo Cadette, ottimo 3º posto per Alicia Layla Fanheiro che ha saltato 4m84 (+3.5) migliorando il primato personale (761 punti). Diana Costa ha concluso 12ª con 4m32 (+3.9) PB (594 punti), Martina Mancini 15ª con 4m16 (+2.8) (545 punti). Giulia Blanc (30ª) e Alaa Koussaimi (31ª) hanno entrambe PB con 3m69 con vento rispettivamente di

+3.6 e +2.7. Anais Creux ha chiuso 35ª con 2m79 (+2.7) con 162 punti.

Nei 2000m Cadetti, ottima vittoria per Mohamed Alaa Saib che ha conquistato la vittoria con il tempo di 7’27”05, migliorando il proprio primato personale (333 punti).

Nel giavellotto Cadetti (600g), Yannick Cavani ha ottenuto il 7º posto con un lancio di 26m82 (387 punti). Tommaso Lenti ha terminato 10º con 23m09 (300 punti), mentre Federico Gaggioli ha chiuso 12º con 19m21, con il nuovo primato personale (208 punti). Alessandro Bois ha lanciato 17m49 (14º posto, 166 punti) e Simone De Agostini 13m96 (17º posto, 79 punti).



Tra le Cadette nel giavellotto (400g), Eleonora Dellio ha raggiunto la 10ª posizione grazie a un lancio di 14m60 (255 punti). Noemi Chapel si è classificata 15ª con 9m40 (68 punti), mentre Amelia Dovina ha terminato 18ª con 7m96 (13 punti).

CLASSIFCA: https:// www.fidal.it/risultati/2025/REG39285/Index.htm



25 APRILE - ASSOLUTI M/F - GARE DI CONTORNO Donnas

Nelle gare assolute di contorno, successo nell’allieve martello 3kg per Yasmine Lucianò, che ha conquistato la vittoria grazie a un lancio di 40m44.

Nel martello donne (4kg), Giulia Aresca, dopo qualche problema nei primi lanci, ha fatto atterrare l’attrezzo a 43m66. Nei 110hs juniores, Marco Lanteri ha chiuso 4º con il tempo di 17”08.

Nei 200m donne, Chiara Graziano ha terminato 23ª in 28”11 e primato personale (vento +2.3), seguita da Giorgia Romeo, 24ª in 28”16 PB(vento +2.3). Elisabetta Berlier ha chiuso 35ª con 30”24 (vento +3.2), Letizia Saba 38ª in 30”94 (vento +1.9) e Giulia Varone 39ª in 31”33 (vento +2.9).

Nei 200 metri uomini, Gabriel Spensatello ha terminato 39º con 24”72 (vento +2.3).

Nel giavellotto uomini (800g), ottimo 2º posto per Marco Lanteri grazie a un lancio di 36m72.



Nel salto in lungo donne, Ludovica Costa ha chiuso 15ª con la misura di 4m52, mentre Eleonora Zoja ha ottenuto il 19º posto con 4m28, migliorando il proprio primato personale.



Nel salto in lungo uomini, buon 4º posto per Leonardo Marana con un salto a 6m01. Mattia Mancini ha terminato 6º con 5m84, siglando il suo nuovo primato personale, mentre Samuel Zilio ha chiuso 13º con 5m54.

CLASSIFCA: https:// www.fidal.it/risultati/2025/REG39285/Index.htm



26 APRILE – OVADA: MEETING DI PRIMAVERA

A Ovada, grande partecipazione nei 400m uomini con ben 63 atleti al via al 1° Meeting di Primavera.

Tra i nostri atleti, Mattia Berlier ha chiuso al 17º posto correndo in 52”48, seguito da Marco Lanteri che vince la propria batteria migliorandosi nettamente con 53”63 e si posiziona al 24º posto. Andrea Carrozzino ha terminato al 30º posto in 54”43, mentre Francesco Bois si migliora, vincendo la propria batteria in 58”79, e complessivamente chiude al 50º posto.

Al femminile, sempre nei 400m piani, primato personale per Serena Molinari che chiude 21ª con 1’04”25.



Nel salto in alto donne, buona prestazione per Martina Saroglia che ha conquistato il 4º posto superando la misura di 1m50 (a 1cm dal proprio PB). Martina ha superato alla prima prova 1m40, poi 1m45 alla seconda e 1m50 ancora al secondo tentativo, senza riuscire a valicare 1m53.

CLASSIFICA: https:// www.fidal.it/risultati/2025/REG38939/Index.htm



27 APRILE – Meeting Internazionale WALK & MIDDLE DISTANCE NIGHT – BUSTO ARSIZIO

A Busto Arsizio, in occasione del Meeting Internazionale Walk & Middle Distance Night, esordio stagionale all’aperto per Veronica Pirana e Sophie Vallet.



Veronica Pirana ha aperto il programma gare nei 600 metri, distanza spuria, chiudendo la prova in 1’41”15, con la vittoria nella propria batteria e il 23° posto nella classifica generale.

Sophie Vallet, impegnata nella prima batteria dei 1500 metri femminili, ha tagliato il traguardo in 5’52”23 e 54ª posizione.



CLASSIFICA: https:// www.fidal.it/risultati/2025/COD13058/Index.htm



27 APRILE – C.R.L. MEETING - BRONZE LOMBARDIA - CAIRATE (VA)

A Cairate, ad aprire la giornata è Matilde Abelli nei 200 metri, dove firma il nuovo primato personale con 24”93 e conquista il 2° posto assoluto.



Successivamente è il turno dei mezzofondisti, che hanno dovuto lottare con condizioni meteo pessime. Negli 800 metri femminili, Martina Milani conclude i due giri di pista in 2’25”84, centrando il 3° posto finale. Nella gara maschile, Gabriele Saba chiude in 2’06”60, classificandosi 17°.

Passando alle distanze più lunghe, nei 3000 metri erano iscritti Eleonora Cordone, Sylvie Vallet e Francesca Milani tra le ragazze, ed Etienne Mappelli al maschile, ma la gara è stata sospesa a causa del maltempo.

CLASSIFICA: https:// www.fidal.it/risultati/2025/COD13058/Index.htm



27 APRILE – HÔNE - 20ª Corsa di San Giorgio – 6,7 km

Ottimi risultati per i nostri atleti alla 20ª edizione della Corsa di San Giorgio di Hône, su un percorso di 6,7 km. Terzo posto di categoria per Daniele Pigliacelli (SM45), che chiude la gara in 28’19” e 22° assoluto.

Ottava posizione nella categoria SM50 per Massimiliano Varone, che ferma il cronometro a 29’56”, 40° assoluto. Grande prestazione per Alessandra Joly, vincitrice nella categoria SF50 con il tempo di 32’31” e 58ª assoluta.

Settima posizione nella categoria SM55 per Giuseppe Fausto Piras, che completa la gara in 34’38”, 80° assoluto.