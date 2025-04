Ciclismo: Anselmi e Lecca sbancano il Campionato di società Xco a Borno

Negli Allievi secondo anno vittoria di Samuele Santini (Beltrami Tsa; 50’22”). Al 7° posto Pietro Mantasia (Gs Lupi Valle d’Aosta; 53’22”); 39° e 42° Mathias Consoli e Stefano Pisano (Vc Courmayeur MB); 49° Cesare Fontanelle (Gs Lupi).

Negli Allievi Donne primo anno, successo di Matilde Anselmi (Orange Bike Team; 49”13), a precedere Sofia Cristini (Monticelli Bike; 49’13”) e Sarah Ardissone (Ktm Academy; 50’53”). Nona e 10° Martina Bosonin (Orange Bike Team; 55’52”) e Nicole Vevey (Vc Courmayeur MB; 56’20”); 16° Arlyn Sposito (Orange Bike Team; 59’03”). Nei maschi, a 16” dal podio Raphael Tremblan (Gs Lupi; 54’15”) nella gara vinta da Mattia Bonavia (Mtb Academy Giaveno; 51’54”) su Mattia Acanfora (Beltrami Tsa; 52’47”) e Matteo Zanardi (Bike Movement; 53’59”). Settimo Joel Philippot (Gs Lupi; 55’20”); 23° Aimé Chatrian (Orange Bike Team; 1h 00’09”); 35° Alessio Catona (Gs Lupi; 1h 02’31”); 45° Silvain Perron (Orange Bike Team).

Negli Esordienti Donne secondo anno conquista il terzo gradino del podio Amélie Cerise (Orange Bike Team; 34’38”) nella gara vinta da Zoe Del Ponte (Bettini Bike; 33’13”) davanti a Carolina Signorelli (Beltrami Tsa; 34’28”). Al 5° posto Anna Lini (Orange Bike Team; 35’11”); 16° Siria Valenti (Gs Lupi; 42’21”). In campo maschile s’impone Alberto Mario (Mta Academy Giaveno; 42’45”). A imporsi, al maschile, è Alessandro Turatta (Beltrami Tsa; 41’43”). Al 13° posto Claudio Fianco (Orange Bike Team; 45’16”); 39° Federico Bruzzo (Gs Lupi; 49’32”); 62° Cédric Berlier (Orange Bike Team).

Negli Esordienti Donne primo anno successo di Aurora Lecca (Gs Lupi; 34’36”) su Vittoria Bondi (Beltrami Tsa; 35’07”) e Rebecca Ducco (Mtb Academy Giaveno; 35’55”). In 14° posizione Maelyts Cortese (Orange Bike Team; 40’41”); 23° e 24° Neve Lucchetti (44’28”) e Gaelle Migliorini (Orange Bike Team; 44’44”). In 7° posizione Nathan Evolandro (Gs Lupi; 46’32”); 27° Nicolò Salice (Gs Lupi; 51’05”); 50° e 51° Mathias Faita e Liam Tamiozzo (Gs Lupi); 56° e 57° Ilan Bianquin (Gs Lupi) e Alex Voyat (Vc Courmayeur MB).

MountainBike

Raduno collegiale, martedi 22 aprile, al Croux di Saint-Christophe, per gli atleti del Cross country di MountainBike. Con i tecnici del Comitato valdostano Fci, Moreno Philippot e Arturo Consoli, un folto numero di ‘rider’ del Cicli Lucchini, Orange Bike Team, Vc Courmayeur MB e Gs Lupi Valle d’Aosta, per un allenamento in vista della prima tappa della Coppa Italia giovanile, in programma l’1 maggio, ad Accadia (Foggia). In Puglia ci saranno gli Allievi, Matilde Anselmi (Orange Bike Team), Joel Philippot e Raphael Tremblan (Gs Lupi Valle d’Aosta) e gli Esordienti, Aurora Lecca, Nathan Evolandro e Federico Bruzzo (Gs Lupi).