Ciclismo: Agostinacchio è d’oro tra gli U23 e argento assoluto nel tricolore Gravel

Sorprese, fatica e paesaggi mozzafiato. Il Campionato italiano Gravel 2025, disputato oggi ad Abbadia San Salvatore, nel cuore della Val d’Orcia, ha incoronato Mattia Gaffuri (Swatt club) campione assoluto, con una dedica speciale all’amico Samuele Privitera. Ma la scena, per chi guarda al ciclismo che conta e che cresce, è tutta per Filippo Agostinacchio: l’atleta valdostano ha chiuso in seconda posizione assoluta e ha conquistato la maglia tricolore Under 23, su un tracciato tecnico, variegato e altamente selettivo.

Il percorso prevedeva 88 km di gara, dei quali ben 56 su strade bianche e 32 su asfalto, per un totale di 2.150 metri di dislivello. Paesaggi toscani e gambe dure per tutti, ma è stato Gaffuri a fermare il cronometro in 2h42’37” (oltre 32 km/h di media), precedendo Filippo Agostinacchio (Biesse–Carrera), staccato di poco più di quattro minuti: 2h47’03” il tempo del valdostano, classe 2003, sempre più protagonista nel mondo gravel dopo essersi fatto notare nella specialità e nelle prove su strada.

Terzo assoluto e primo tra gli Elite è arrivato Matteo Zurlo (Padovani Polo Cherry Bank) in 2h51’04”, seguito da Luca Cretti (Mbh Bank Ballan), che con 2h51’49” ha chiuso quarto e conquistato il bronzo tra gli Elite.

Agostinacchio conferma così il suo talento, la sua costanza e una visione della corsa sempre più matura: in una gara dove l’imprevedibilità e il fondo possono fare la differenza, lui c’era, con grinta e gambe, pronto a far brillare la Valle d’Aosta.