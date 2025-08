Ciclismo: La quinta tappa del Grand Prix Giovanissimi a Lillaz di Cogne

A una settimana esatta dall’appuntamento del Col de Joux, torna sabato 2 agosto, dalle 10, il Grand Prix Giovanissimi, che farà tappa – la quinta stagionale – al parco giochi di Lillaz, a Cogne, giornata organizzata dal Gs Aosta - GranParadisoBike.

Dieci le società valdostane che, quest’anno, partecipano alla 26° edizione del circuito regionale; dopo quattro prove, in vetta alla classifica generale c’è il Gs Lupi Valle d’Aosta, con 1909 punti, a precedere l’Orange Bike Team, a quota 1361, e il Cs Lys, con 704. Seguono il Vtt Arnad, il Vc Courmayeur MB, il Team Benato, il Gs Godioz, il Cicli Lucchini, il GranParadisoBike, e L’Rdr Sport School.

Strada

Rinviata, il 7 giugno scorso, a causa del maltempo, si recupera domenica 3 agosto, l’edizione 2025 – la quindicesima - di Bicinsieme, pedalata non competitiva di 48 km, con un dislivello di 1050 metri, a scopo benefico, organizzata dal Gs Aquile. Il ritrovo, alle 8, allo Store Bike Hubb, in via Festaz, ad Aosta; partenza, alle 9.30, dal centro del capoluogo regionale e, raggiunto l’Arco d’Augusto, si sale verso Roisan, Valpelline, Doues – dov’è situato il ristoro alla Grandze di Pei -, Gignod e ritorno allo Store Bike Hubb - transitando da Allein, Gignod Excenex, Arpuilles e Signayes; a seguire, le premiazioni delle dieci società più numerose (sodalizio organizzatore escluso). Il ricavato – costo dell’iscrizione 15 euro per i tesserati, 20 per i non tesserati – dedotte le spese di organizzazione, sarà interamente devoluto all’Associazione valdostana autismo.