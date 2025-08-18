Il Gs Lupi fa sua la tappa ‘di casa’ del Gp Giovanissimi a Sarre

Sesta tappa, fuori dall’ordinario, del Grand Prix Giovanissimi che, nell’area adiacente alla ciclabile, a Sarre, ha vissuto un’intesa giornata dedicata all’Xc Eliminator. Centosettanta gli atleti in erba – provenienti anche dalla Brianza, dal varesino, dal cuneese e dal genovese - che si sono presentati all’appuntamento, organizzato dal Gs Lupi Valle d’Aosta, sodalizio che manda in archivio – nella classifica per società - anche questa giornata, totalizzando 477 punti, a precedere l’Orange Bike Team (338) e il Vc Courmayeur MB (184), un lunghezza in più del Vtt Arnad, che si ferma a quota 183.



G1 * Doppietta del Vc Courmayeur MB, grazie a Yael De Rosso e Soleil Jocollé, con terza piazza che va a Alizée Bianquin (Gs Lupi Valle d’Aosta). Nei maschietti, successo di Luca Dorio (Gs Godioz) davanti a Lionel Lazier (Cs Lys) e a Marcel Denarier (Cicli Lucchini).



G2 * A imporsi è la brianzola Elettra Proietto, che precede Ginevra Montrosset (Gs Godioz) e Coralie Collé (Cs Lys). Al maschile, vittoria di Tommaso Polini (Vc Courmayeur MB) seguito dalla coppia dell’Orange Bike Team: Tommaso Montaldo e Cesare Mancinelli.

G3 * Nella competizione femminile prima posizione a Maeline Lazier (Cs Lys), davanti a Elodie Gérard (GranParadisoBike) e a Sofia Locci (Gs Godioz). La maschile successo del ligure Leonardo Balestrero, che ha la meglio su Mathis Marchi (Orange Bike Team) e su Henry Perruchon (Gs Lupi).



G4 * Gradino alto del podio per Celine Pellissier (Orange Bike Team) che precede Nadine Daguin (Vtt Arnad) e Anaïs Blanc (Gs Lupi). Al maschile ha la meglio Federico Catona (Gs Lupi) su Federico Privitelli (Cs Lys)( e sul compagno di squadra Solei Bianquin (Gs Lupi).



G5 * È Marta Rizzo (Gs Lupi), nella gara femminile, a precedere la cuneese Ambra Balbis e la compagna in verde-blu, Alys Torgneur (Gs Lupi). Julien Marchi (Orange Bike Team), nei maschi, s’impone su Lorenzo Andreo e Matteo Botalla Buscaglia, entrambi del Gs Lupi).

G6 * Tra le più grandicelli Aicha Montrosset (Gs Godioz) precede Linda Prot (Team Benato) e Nicole Désandré (Gs Godioz). Nell’ultima gara di giornata s’impone Gabriele Pession (Orange Bike Team) davanti a Filippo Grosso (Gs Lupi) e a Joachim chiudinelli (Team Benato).