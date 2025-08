Ciclismo: Al Gs Lupi Valle d’Aosta la tappa del Gp Giovanissimi di Lillaz di Cogne

Un’altra tappa, la quinta, questa mattina, nel parco giochi di Lillaz, a Cogne, per il Grand Prix Giovanissimi di mountain bike che – nonostante il periodo delle vacanze – ha raccolto poco meno di centosessanta ‘rider’ in erba, provenienti dal Piemonte e perfino dalla Val Casies, in Alto Adige.

La giornata, organizzata dal GranParadisoBike, ha visto – per la quinta volta consecutiva – il successo nella classifica per società del Gs Lupi Valle d’Aosta, che ha totalizzato 479 punti, precedendo l’Orange Bike Team con 373 e il Vtt Arnad con 180.

G1

Doppietta al femminile del Vc Courmayeur MB, grazie a Soleil Jocollé e Yael De Rosso; terza piazza per l’altoatesina Ilaria Rainer.

Tra i maschi, vittoria di Luca Dorio (Gs Godioz) davanti a Matteo Rapelli (Gs Lupi) e Kevin Perrin (Orange Bike Team).

G2

Successo di Ginevra Montrosset (Gs Godioz) che ha la meglio su Daphne Bruzzone Fontananova (Vtt Arnad) e Claire Guichardaz (Gs Lupi).

Tra i maschi, vittoria di Tommaso Montaldo (Orange Bike Team), seguito da Tommaso Polini (Vc Courmayeur MB) e Cesare Mancinelli (Orange Bike Team).

G3

Tappa di casa conquistata da Elodie Gérard (GranParadisoBike), seguita da Julie Grange (Orange Bike Team) e Sofia Locci (Gs Godioz).

Tra i maschietti, successo di Mathis Marchi (Orange Bike Team) davanti alla coppia del Gs Lupi formata da Henry Perruchon e Fabio Forti.

G4

Tra le ragazze, vittoria di Céline Pellissier (Orange Bike Team), davanti a Nadine Daguin e Maggie Colliard (Vtt Arnad).

Tra i maschi, doppietta Gs Lupi con Solei Bianquin e Teo Sartori, terzo Sebastian Leo (Orange Bike Team).

G5

Ancora protagonisti i Gs Lupi: Marta Rizzo e Alys Torgneur chiudono prima e seconda; terza Vittoria Montaldo (Orange Bike Team).

Tra i maschi, primo posto per Julien Marchi (Orange Bike Team), secondo Simone Dorio (Gs Godioz), terzo Liam Janin (Vtt Arnad).

G6

Al femminile, successo di Linda Prot (Benato), davanti alla coppia del Gs Godioz, Aiche Montrosset e Nicole Désandré.

In campo maschile, vittoria del torinese Lorenzo Novella (Leynicese), davanti a Gabriele Pession (Orange Bike Team) e Giulio De Lucia (GranParadisoBike).