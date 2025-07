Ciclismo: Martina Berta quarta nell’Xco degli Europei di Melgaço

In terza posizione fino al quarto degli otto giri in programma, Martina Berta ha iniziato a perdere gradualmente contatto con le due avversarie in lotta per il podio - la britannica Evie Richards, la svizzera Nicole Koller - e ha concluso in quarta posizione nell’Xco degli Europei di Melgaço.

Lotta per il titolo continentale già ‘in ghiaccio’ sin dall’inizio della seconda tornata, con la svedese Jenny Rissveds (1h 21’47”) che fa il vuoto alle sue spalle; si sfila dal terzetto inseguitore, e conclude ai piedi del podio, Martina Berta (Cse; 1h 25’10”; a 3’23”) con l’ argento che va a Evie Richards (1h 23’06”; a 1’19”) e il bronzo a Koller (1h 23’33”; a 1’46”).

Al 15° posto Chiara TEocchi (Cse; 1h 30’16”); 20° Nicole Pesse (Cs Carabinieri; 1h 32’23”).