La Thuile Bike World entra nel vivo della stagione estiva con una novità assoluta: aperta al pubblico la pista da Downhill di Coppa del Mondo

L’eco della WHOOP UCI Mountain Bike World Series risuona ancora tra le montagne della Valle d'Aosta, ma a La Thuile lo spettacolo continua. L’estate entra nel vivo con un’offerta ancora più potente e completa e, soprattutto, con una notizia destinata a fare rumore: la pista da Downhill realizzata per la Coppa del Mondo è aperta al pubblico.

Una novità rara nel panorama internazionale: una pista di livello World Cup accessibile anche ai biker esperti per riding individuale, così come ai professionisti, team e aziende per allenamenti e test materiali.

Testata dai migliori rider al mondo e giudicata come una delle più spettacolari del circuito World Cup, la pista da Downhill di La Thuile è lunga 2,3 km con 640 m di dislivello. Ha debuttato in Coppa del Mondo il 6 luglio scorso, dando vita ad una competizione e gara entusiasmante, grazie ad una particolare e caratteristica alternanza tra sezioni costruite e naturali, ripida, ricca di contropendenze dove da cima a fondo praticamente non servono mai colpi di pedale.

Il tracciato, tra i più tecnici mai affrontati in Coppa, saprà regalare emozioni a ogni biker che vi si misurerà. Per ragioni di sicurezza, le strutture più importanti come i road gap e il salto finale resteranno chiuse, ma sono previste chicken line alternative per consentire un passaggio sicuro senza tuttavia snaturare il carattere epico del tracciato.

La seggiovia Bosco Express assicura risalite rapide, rendendo la pista perfetta per sfruttare al meglio ogni minuto con più run consecutive: una soluzione ideale anche per sessioni di allenamento, test e attività con team e aziende del settore.

Una Bike Area unica nel suo genere con un’offerta tra le più ampie del panorama europeo

Con gli impianti Bosco Express e Chalet Express aperti fino al 07/09/2025, la Natural Trail Area di La Thuile offre una rete sentieristica di altissimo livello, che comprende:

Oltre 10 trail Enduro di alto livello

Una pista da Downhill

Itinerari Road verso il Passo del Piccolo San Bernardo e il Colle San Carlo

Itinerario off road Transfrontaliero ad anello La Thuile - La Rosière adatto a e-bike

Campo scuola e scuola di mountain bike con pump track omologata Velosolution, dual slalom, skill park e mini linea dirt

Poche località al mondo possono vantare un’offerta bike così completa e variegata. E ancora meno possono affermare di avere una vera pista World Cup aperta al pubblico.

La Thuile si posiziona così tra le destinazioni leader del downhill internazionale, offrendo un campo gara tecnico e spettacolare che può stimolare l’intero movimento italiano e contribuire a formare nuove generazioni di atleti.

La Thuile è pronta a scrivere un nuovo capitolo del mountain biking italiano, confermandosi non solo località evento, ma punto di riferimento per l’evoluzione dell’offerta gravity.