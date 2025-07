Ciclismo: Concluse le gare del circuito nazionale ebike enduro

I piloti del circuito e-bike enduro hanno trovato condizioni climatiche decisamente variabili sui tracciati del Cervino Bike Park, dove questo fine settimana si sono svolte le gare valevoli per il Campionato Italiano, la Coppa Italia e la tappa unica della Coppa del Mondo. Tra sabato e domenica, qualche timido raggio di sole, pioggia più o meno intensa, nebbia e temperature basse a Breuil-Cervinia.

Terreno tecnico e insidioso tra i 2.800 metri di Cime Bianche Laghi e i 2.050 di Breuil-Cervinia, passando anche per la zona di Plan Maison, dove lo spettacolo non è mancato. I piloti hanno avuto la possibilità di misurarsi sui cinque percorsi (utilizzati per più prove speciali, a seconda della gara) disegnati dagli uomini di Cervino Spa.

Ieri (sabato) la tappa unica della Coppa del Mondo, che si è decisa al termine di sei prove speciali. A precedere tutti, nella classifica assoluta, è stato Manolo Morettini (29’20”44), davanti al connazionale Thomas Oldrati (30’12”28”) e allo spagnolo Quim Fargas (30’17”23). Morettini, davanti a tutti anche nella penultima prova del Campionato Italiano, ha vinto tra gli E2, mentre lo spagnolo si è aggiudicato la gara E1. Il giovane Matteo Paganoni si è invece imposto tra gli E1J.

Oggi il gran finale del circuito nazionale, con la definizione delle classifiche del Campionato Italiano e della Coppa Italia. La vittoria dell’ultima tappa è andata ad Andrea Lucchini (33’24”18), davanti a Tommaso Bianchetti (33’46”95) - vincitore del circuito - e a Filippo Colarusso (33’56”37”). In campo femminile altra vittoria per Matilde Bianchetti (40’33”41), dominatrice assoluta con tutte e sei le gare vinte. Ha preceduto Sara Senini (41’47”18) e Isabella Bergonzo (44’49”35).

Il Cervino Bike Park tra poco meno di un mese ospiterà un secondo appuntamento gravity. Nel fine settimana del 23 e 24 agosto a Breuil-Cervinia tornerà infatti la Ion Cup, una gara di downhill, enduro ed e-bike aperta ad adulti e bambini. Sarà la penultima tappa del circuito che si chiuderà a metà settembre a Pian del Poggio.

L’evento è stato realizzato grazie alla collaborazione di Cervino Ski Paradise, Consorzio Cervino Turismo, Cervino Spa, Comune di Valtournenche e Regione Autonoma della Valle d’Aosta.