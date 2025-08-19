A Pila il ritiro pre-Mondiale del C.S. Carabinieri – Olympia MTB

Pila torna ad accogliere l’alto livello del ciclismo internazionale: dal 24 agosto al 12 settembre, il gruppo sportivo dei Carabinieri - sezione mountain bike, sarà in ritiro nella località valdostana per rifinire la preparazione in vista del finale di stagione.

La squadra, che corre con il nome C.S. Carabinieri – Olympia, ha scelto ancora una volta la conca di Pila per allenarsi su tracciati tecnici e immersi nella natura, a 1800 metri di quota, in un ambiente ideale per la preparazione ad alta intensità.

Il periodo scelto coincide con una fase decisiva del calendario agonistico: dopo il ritiro, la squadra affronterà le ultime quattro tappe di Coppa del Mondo UCI MTB e soprattutto il Campionato del Mondo, in programma in Svizzera a metà settembre.

Nel corso della stagione 2025, il C.S. Carabinieri – Olympia ha conquistato il campionato italiano a squadre e i due principali circuiti italiani di mountain bike: Nicole Pesse e Filippo Fontana si sono imposti nella classifica generale dell’Italia Bike Cup, mentre Daniele Braidot ha vinto gli Internazionali d’Italia Series, confermando l’eccellente stato di forma della squadra in vista degli appuntamenti internazionali di fine stagione. Completano la squadra⁠ ⁠Emanuele Huez Elite e ⁠Giada Martinoli.

La presenza della squadra rappresenta un riconoscimento della qualità dell’offerta sportiva di Pila e del progetto Pila Bikeland, che con i suoi 44 km di trail dedicati alla MTB, tra cui la famosa pista World Cup, e un circuito permanente di XC di 4 km, si conferma tra le mete più apprezzate dai professionisti e dagli appassionati del settore.