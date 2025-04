Atletica: CRL Meeting - Bronze Lombardia

Rappresentativa dell’Atletica Cogne Aosta a Busto Arsizio domenica 13 aprile. Gli atleti della Cogne hanno partecipato CRL Meeting del circuito Bronze Lombardia.

Nella categoria assolute Giulia Aresca (2002, Atl. Cogne Aosta) va al personale di 46,41 m pren- dendosi la piazza 3a. La misura va a migliorare la miglior prestazione regionale di 45,18 m che apparteneva a Nicole Rat (1990, Atl. Pont Donnas) stabilito nel 2015 a Torino. Nella gara del martello allieve (3Kg) Yasmine Lucianò (2008, Atl. Cogne Aosta) vince con la misura di 42,17m.

Sui 400Hs femminili Serena Molinari (2008, Atl. Cogne Aosta) ha concluso in 19a posizione con il tempo di 1’09"06. Al maschile con le barriere a 91cm il miglior valdostano è stato Marco Lanteri (2006, Atl. Cogne Aosta) che ha fermato il cronometro in 59"74 andando per la prima volta sotto il muro del minuto. Subito seguito in 8a posizione dal compagno di squadra Matteo Pagliarin (2007, Atl. Cogne Aosta) migliorando il suo crono a 1’00"37.

Sui 400 m il migliore è stato Mattia Berlier (2006, Atl. Cogne Aosta) che si è migliorato fino a 51"77 ottenendo la 15a posizione, in 21a posizione si classifica Gabriele Saba (2006, Atl. Cogne Aosta) in 52"74, Carrozzino Andrea (2006, Atl. Cogne Aosta) ha concluso il giro di pista in 54"37 prendendosi il 31o posto, al 41o posto si è classificato Gabriel Spensatello (2009, Atl. Cogne Aosta) con il tempo di 55"60. Gabriele Mappelli (2009, Atl. Cogne Aosta) è 47o in 56"91, mentre Francesco Bois (2009, Atl. Cogne Aosta) è 55o in 58"88. Sulla gara femminile Chiara Graziano (2009, Atl. Cogne Aosta) si è classificata al 18o posto con il tempo di 1’06"07.

Sui 100m Mattia Berlier (2006, Atl. Cogne Aosta) ha concluso in 11"84 prendendosi la 25a piazza. Andrea Carrozzino (2006, Atl. Cogne Aosta) ha corso in 12"00 prendendosi la 40a posizione. Al femminile Chiara Graziano (2009, Atl. Cogne Aosta) ha concluso in 31a posizione con il tempo di 13"84.

Costa Ludovica (2008, Atl. Cogne Aosta) nella gara di salto in lungo ha staccato a 4,60 m otte- nendo la 16a posizione.

Classifica