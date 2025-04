Atletica: 10a La Mezza di Torino e 10a La Dieci di Torino - Torino

Nella mattina di domenica 13 aprile si è tenuta la 10a edizione della mezza e della 10 km. A correre anche una piccola rappresentanza valdostana.

Sulla 10 km Alessandro Mosquet (1979, Atl. Cogne Aosta) si è classificato al 25o posto con il tempo di 35’57" prendendosi anche la 2a posizione nella classifica SM45. In 63a posizione si è posizionato Matteo Nigra (2004, Polisportiva Sant’Orso Aosta) con il crono di 39’03. In 76a posizione si è classificata Hélène Brighen (1999, Atl. Sandro Calvesi) in 39’46", 8a nella classifica femminile. Claudio Brighen (1966, Atl. Sandro Calvesi) è 389o in 54’46" e Alessia Nicosia (1990, Atl. Sandro Calvesi) 452a in 57’42".

Nella mezza maratona Filippo Gaglianone (Polisportiva Sant’Orso Aosta) chiude in 1h27’43", classificandosi 179o assoluto. Segue Massimiliano Bernardini (Polisportiva Sant’Orso Aosta) che termina in 1h29’21", 217o assoluto. Fabio Conti (Atl. Cogne Aosta) conclude al 242o posto in 1h29’57. Davide Rassu (Polisportiva Sant’Orso Aosta) è 246o in 1h30’13". Alessandra Joly (Atl. Cogne AOsta) si classifica al 404o posto in 1h35’14", tempo che le permette di ottenere la 4a posizione nella classifica SF50, Alessadnra Vayr Piova (Polisportiva Sant’Orso Aosta) conclude in 580a posizione in 1h39’46" con il 4o posto nella classifica SF45. Sebastian Orsini (Polisportiva Sant’Orso Aosta) è 635o in 1h41’16", in 636a posizione si classifica Sergio Orsini Alessio Brotolo (Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 1h41’16". Francesco Franzese (Polisportiva Sant’Orso Aosta) è 1053o in 1h50’25", mentre Davide Ghirardo (Polisportiva Sant’Orso Aosta) è 1092o in 1h51’13". Roberto Gens (ASD Inrun) è 1481o in 2h03’05", Claudia Daguin (ASD Inrun) è 1651o in 2h12’51".

Classifica