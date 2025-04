Atletica: 17a Lago Maggiore Half Marathon - Verbania

E’ andata in scena a Verbania la 17a Lago Maggiore Half Marathon questa dominica 30 marzo. Piccola rappresentativa rosso nera che vede Rossano Pignocchino (1976, Atl. Monterosa Fogu Arnad) concludere al 14o posto assoluto e 1o della categoria SM45 in 1h21’46", mentre Giorgio Ioppolo (1982, Polisportiva Sant’orso Aosta) taglia il traguardo in 46a posizione in 1h29’02".

Classifica