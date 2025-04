Atletica: 3a Stravigliana - Avigliana

Domenica 30 marzo si è tenuta la 3a edizione della Stravigliana, gara competitiva di 9,8km nei parchi attorno alla città di Avigliana.

La migliore tra i valdostani è stata Hélène Bringhen (1999, Atl. Sandro Calvesi) che conquista la 7a posizione tra le donne (48a assoluta) con il tempo di 39’45". Al 71o posto si classifica Vittorio Iuliano (1969, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 41’53" e a segurie Giuseppe Fausto Piras (1967, Atl. Cogne Aosta) in 122a posizione con il crono di 46’37" e Moreno Ventrice (1964, Polisportiva Sant’Orso Aosta) 135o in 47’38".

