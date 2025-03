A Biella, Sabato 22 marzo si è corsa la Piazzo Cost to Cost, gara di 7 km con percorso caratterizzato da salite e discese.

Il migliore dei valdostani è stato Emanuele Coda (1992, APD Pont Saint Martin) classificatosi in 28a posizione con il crono di 30’37". Daniele Domenighini (1979, Atl. Monterosa Fogu Arnad) è 135o in 40’18", mentre Polo Turino (1975, Atl. Monterosa Fogu Arnad) è 143o in 41’11".

Classifica