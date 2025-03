Ciclismo: Careri primo, Lecca seconda nel Torre Race National Young 2025

Seconda giornata di gara, oggi, a Torre Canavese (Torino) con le categorie giovanili coinvolte nella Torre Race National Young 2025, competizione che premia Michel Careri, che conquista il gradino alto del podio, e Aurora Lecca, seconda di categoria.

Negli Allievi secondo anno vittoria di Riccardo Fasoli (Speed Bike Rocks; 48’58”). In 18° posizione Pietro Mantasia (Gs Lupi; a 4’00”); 41° Mathias Consoli (Vc Courmayeur MB); 50° Stefano Pisano (Vc Courmayeur MB); 57° Matteo Abbate (Cicli Lucchini); 68° Cesare Fontanelle (Gs Lupi); 69° Sebastian Amadei (Cicli Lucchini).

Negli Allievi Donne primo anno successo di Beatrice Maifré (Melavì; 46’44”). Al 6° e 7° posto Matilde Anselmi (Orange Bike Team; a 2’40”) e Nicole Vevey (Vc Courmayeur MB; a 2’43”); 17° Martina Bosonin (Orange Bike Team). Nei maschi, successo in volata di Michel Careri (Orange Bike Team; 50’35”) su Matteo Jacopo Gualtieri (Costamasnaga; a 1”) e su Davide Grigi (a 16”). Quinto posto a Raphael Tremblan (Gs Lupi; a 1’51”); 8° Joel Philippot (Gs Lupi; a 2’31”); 44° Alessio Catona (Gs Lupi); 50° Aimé Chatrian (Orange Bike Team).

Nelle Esordienti Donne secondo anno, gradino alto del podio a Aurora Orrù (Mtb Oasi Zegna; 30’37”). Al 9° posto Amélie Cerise (Orange Bike Team; a 3’30”); 11° e 12° Siria Valenti (Gs Lupi; a 3’53”) e Anna Lini (Orange Bike Team; a 3’59”). Nei maschi s’impone Davide Quattrone (Rostese; 39’27”). In 22° posizione Federico Bruzzo (Gs Lupi; a 5’47”); 33° Claudio Fianco (Orange Bike Team); 74° Learco Hervé Collé (Cs Lys); 84° Cédric Berlier (Orange Bike Team); 96° Federico Evoli (Cicli Lucchini).

Nelle Esordienti Donne primo anno, piazza d’onore per Aurora Lecca (Gs Lupi) attardata di 6” dalla vincitrice, Rebecca Ducco (Mtb Academy Giaveno; 32”29), con terza Angelica Dalla Vecchia (Carisma; a 1’21”). All’8° posto Giulia Renzulli (Cs Lys; a 2’49”); 11° Alessia Pellicanò (Cs Lys; a 3’08”); 24° Michela Clerin Fontan (Cs Lys); 32° Gaelle Migliorini (Orange Bike Team). In campo maschile successo di Leonardo Sbabo (Torre Bike; 43’32”). In 16° posizione Nathan Evolandro (Gs Lupi; a 4’34”); 30° Giovanni Marti (Cicli Lucchini); 32° Sergio Zigliani (Orange Bike Team); 37° Andrea Verduci (Vc Courmayeur MB; 56° Nicolò Fonte (Cicli Lucchini); 71° Leonardo Caliano (Cicli Lucchini); 76° Ilan Bianquin (Gs Lupi); 85° Mattia Milanaccio (Cs Lys).