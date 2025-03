Atletica: Derthona Half Marathon - Tortona

Domenica 2 marzo a Tortona è andata in scena la Derthona Half Marathon. La gara comprendeva sia una prova sui 10 km sia sui 21km. Sono eccellenti i risultati dei valdostani che hanno partecipato

alla competizione.

I valdostani dominano la gara breve da 10 km. Al maschile è Diego Yon (2003, Atl Pont Don- nas) a vincere con il crono di 31’07" anticipando Salvatore Gambino (1980, DK Runners Milano) di tre secondi. Il tempo rappresenta la sua miglior prestazione sulla distanza su strada e la miglior prestazione regionale U23, battendo il 31’25" ottenuto alla "tutta dritta" di Torino. Mentre al femminile Catherine Bertone (1972, Atl Sandro Calvesi) vince in 37’00 con più di 40 secondi sulla seconda classificata Cristina Ballabio (1988, Atl Casone Noceto).

Bene anche Mikael Mongiovetto (1984, Atl Pont Donnas) 10o in 32’36" e 2o di categoria SM40 e Davide Nicco (1987, APD Pont-Saint-Martin) 18o in 34’03". Enrico Lachin (1986, Atl Monterosa Fogu Arnad) è 36o in 36’19", Rossano Pignocchino (1976, Atletica Monterosa Fogu Arnad) è 40o in 36’39" e 3o di categoria SM35, 44a posizione per Laurent Chuc (1984, APD Pont-Saint-Martin) in 37’19" e 56a per Andrea Bernabè (1998, Atl Monterosa Fogu Arnad) in 38’26".

Nella prova lunga Massimo Castagno (1969, ASD Inrun) è 23o in 1h22’38". Il tempo gli vale anche la 3a posizione nella classifica di categoria SM55.

