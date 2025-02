Alessandra Joly (1973, Atl. Cogne Aosta) ha corso alla mezza maratona di Bergamo, domenica 2 febbraio, ottenendo la 597a posizione assoluta e la 4a di categoria SF50. Joly ha completato i 21 km in 1h38’30". Nella stessa gara anche Roberto Gens (1962, ASD Inrun) 1364o in 1h58’42" e Claudia Daguin (1965, ASD Inrun) 1513a in 2h06’56".

Classifica